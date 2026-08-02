Papa tem esperança em solução de paz, estabilidade e justiça para crise migratória em Ceuta

Agência Lusa , MM
Há 40 min
Papa Leão XIV
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Na oração do Angelus, este domingo, Leão XIV falou pela primeira vez do assunto, que diz acompanhar com "preocupação"

O Papa Leão XIV manifestou, este domingo, esperança de que possam ser encontradas "soluções de paz, estabilidade e justiça" para a crise migratória em Ceuta, que disse acompanhar com “preocupação”.

"Acompanho com preocupação a alarmante situação em Ceuta e peço a Deus, por intercessão de Nossa Senhora de África, que possam ser encontradas soluções de paz, de estabilidade e de justiça", declarou o pontífice, em espanhol, durante os apelos feitos após a oração dominical do Angelus, na Praça de São Pedro, citado pela agência Efe.

Estas foram as primeiras palavras do também chefe de Estado do Vaticano sobre a crise migratória registada esta semana em Ceuta, cidade autónoma espanhola situada no norte de África, onde, na quinta-feira, ocorreu uma entrada maciça de dezenas de milhares de pessoas provenientes de Marrocos e durante a qual morreram 72 migrantes.

Embora a maioria - cerca de 73.500 pessoas, segundo estimativas da polícia - tenha regressado a Marrocos, esta crise reavivou o debate na União Europeia (UE) sobre a questão da migração e a gestão das fronteiras externas da UE.

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Na sequência desta situação, os ministros da Administração Interna dos Estados-membros da UE vão reunir-se de urgência na terça-feira para analisar a situação em Ceuta.

A preocupação com o drama da migração tem sido uma constante ao longo do pontificado de Leão XIV, que tem defendido uma resposta centrada na dignidade humana e sublinhado que nenhum país consegue enfrentar sozinho este desafio.

Durante a sua recente visita a Espanha, no passado mês de junho, o Papa voltou a insistir nesta mensagem na etapa da viagem às Ilhas Canárias, onde se encontrou com migrantes e representantes de organizações humanitárias.

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Temas: Marrocos Espanha Ceuta Imigrantes Crise migratória
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