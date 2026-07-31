GNR e Polícia Marítima acompanham situação em Ceuta. Portugal "preocupado com crise migratória"

Há 1h e 12min

Governo português pede total respeito pelo espaço Schengen

Espanha informou Portugal de que vai deportar todos os milhares de migrantes que chegaram a Ceuta nas últimas horas.

Na primeira reação do Governo português à crise migratória são lamentadas as vítimas mortais, até agora 34, com o Executivo a assegurar que segue com “grande preocupação” a situação.

Portugal refere que o governo espanhol “tem dado garantias de que, em estreita coordenação e cooperação com as autoridades marroquinas, fará reverter o fluxo de milhares de pessoas nestas semanas e, em especial, nos últimos dois dias”.

O Governo lembra também a necessidade de respeitar a integridade do espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas, pedindo um “rigoroso controlo de fronteiras e do combate determinado a todas as formas de imigração local”.

“Portugal mantém-se em contacto permanente com os Governos de Espanha e Marrocos. Neste âmbito, as autoridades portuguesas, designadamente a GNR e a Polícia Marítima, estão articuladas com as autoridades congéneres espanholas e a agir em concertação”, acrescenta a nota.