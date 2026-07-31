Entrada de 50 mil migrantes em Espanha abre guerra diplomática. Itália e França já estão a agir em força

Há 1h e 42min

Filas de milhares e carros a arder: as imagens da noite em Ceuta

Novas imagens mostram a dimensão da passagem a nado de marroquinos para Espanha

Itália tem em cima da mesa o encerramento do Espaço Schengen, enquanto França já anunciou o reforço do controlo de fronteiras

Começaram às centenas e rapidamente passaram a milhares. Ceuta atravessa a maior crise migratória da sua história e não param de chegar pessoas vindas de Marrocos. São já cerca de 50 mil os migrantes que atravessaram a nado ou a pé para o exclave de Espanha no continente africano, o que está a provocar uma crise diplomática.

As primeiras reações vieram de Itália e França, que mostraram preocupação com a entrada de dezenas de milhares de imigrantes ilegais em território europeu.

O governo liderado por Giorgia Meloni anunciou que está a estudar o possível encerramento do Espaço Schengen com Espanha, o que interromperia a livre circulação de pessoas entre os dois países.

Esta é uma decisão que qualquer país europeu pode tomar de forma unilateral, desde que esteja em causa uma ameaça clara à segurança, como parece ser o entendimento do governo italiano.

A primeira-ministra de Itália afirmou que a “imigração ilegal descontrolada coloca uma ameaça concreta à segurança das fronteiras da Europa”. Giorgia Meloni está em estreita coordenação com o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, tendo garantido que o país “não vai ficar a ver” o que está a acontecer.

“Estamos a convocar os organismos relevantes e, depois destas reuniões, estamos preparados para intervir com medidas extraordinárias para defender as fronteiras e a segurança dos cidadãos, incluindo na suspensão do Espaço Schengen com Espanha”, reiterou, garantindo que os repatriamentos vão continuar a ser uma linha definidora do governo italiano.

Uma postura que, de acordo com o El Mundo, não agradou ao governo espanhol, talvez também por causa das palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, que acusou diretamente as políticas de Pedro Sánchez de permitirem este cenário.

“As imagens que chegam desde Ceuta demonstram como a decisão do governo de Madrid de conceder a cidadania espanhola, e por isso europeia, a mais de 500 mil imigrantes ilegais é profundamente errada e incentiva o tráfico de seres humanos”, escreveu Antonio Tajani na rede social X.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha não gostou do que leu e, também através das redes sociais, classificou estas palavras de “impróprias de um ministro dos Negócios Estrangeiros de um país sócio e amigo do qual esperamos solidariedade europeia e não demagogia partidária”.

José Manuel Albares decidiu mesmo convocar o embaixador de Itália em Espanha, numa decisão diplomática que deve servir para demonstrar o desconforto com a situação.

Apesar da rápida reação do governo espanhol, os problemas diplomáticos também estão a chegar de França, que faz fronteira terrestre com Espanha. O antigo primeiro-ministro francês Michel Barnier pediu que se coloque a legislação europeia sobre as migrações em ação.

“Todas as pessoas que se estejam ilegais e não tenham direito legal a permanecer devem ser devolvidas de forma efetiva”, referiu, avisando que “França não pode suportar as consequências das políticas migratórias dos seus vizinhos”.

Ainda mais oficial, o ministro do Interior de França anunciou que foram dadas instruções para reforçar a fronteira com Espanha “sem demoras”.

“Além disso, ativo a Força de Fronteira de intervenção rápida para controlos de profundidade”, acrescentou Laurent Nuñez.