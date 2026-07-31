Itália suspende acordo de Schengen com Espanha após "choque com imigração descontrolada"

António Guimarães
Há 2h e 35min
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Vários países ameaçam tomar a mesma decisão, mesmo que o território de Ceuta não esteja enquadrado no acordo de livre circulação

Foi o primeiro país a falar no assunto, foi o primeiro país a ameaçar tomar uma medida radical e é o primeiro país a fazê-lo. Itália anunciou que suspendeu o acordo do espaço Schengen com Espanha, acabando com a livre circulação entre os dois países.

O Ministério do Interior de Itália confirmou que a crise migratória que está em curso em Ceuta, de onde já estão a sair muitos cidadãos que chegaram via Marrocos, é o que justifica esta decisão.

Apesar de não partilharem fronteira terrestre, Itália e Espanha podem receber passageiros ao abrigo de Schengen, tal como Portugal, o que implica que seja apenas necessário o documento de identificação para entrar. De resto, se a entrada se der por via terrestre, não é sequer preciso qualquer documento, como acontece nas travessias de automóvel entre Portugal e Espanha.

Em paralelo, e talvez pensando nessas travessias por via terrestre, o Ministério do Interior de Itália anunciou também a criação de um acordo com França para que sejam reforçados os controlos na fronteira entre ambos os países, sendo que Paris já tinha ordenado um reforço na fronteira com Espanha.

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Ordens que chegam depois de a primeira-ministra de Itália ter alertado para o “choque” causado pelas imagens que chegavam de Ceuta, com milhares de migrantes a atravessarem a nado para território espanhol.

Giorgia Meloni criticou o que chamou de “imigração ilegal descontrolada”, sugerindo mesmo que a culpa era do governo espanhol e da sua política migratória.

O acordo de Schengen foi assinado em 1985 e permite que todas as pessoas dos Estados-membros que fazem parte daquele espaço possam cruzar as fronteiras livremente. O mesmo é dizer que, uma vez entrando em território europeu de Espanha, qualquer pessoa pode passar livremente para França, Itália ou… Portugal.

É importante referir que, embora seja Espanha, Ceuta, como Melilha, não está abrangida pelo espaço Schengen, como lembrou o presidente do Conselho Europeu, António Costa. O mesmo é dizer que para passarem daquele território para a Península Ibérica teria sempre de ser feito um controlo fronteiriço.

Fora deste acordo estão países como Chipre, República da Irlanda, Noruega, Liechtenstein, Islândia ou Suíça.

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A aplicação deste acordo tem sido alvo de algumas críticas nos últimos anos, nomeadamente desde a subida dos números relacionados com a imigração vinda de África e Médio Oriente.

Países como Alemanha e França reintroduziram controlos parciais nas suas fronteiras, mas o livre-trânsito continua a ser uma regra geral. Agora, e até que Itália decida levantar a suspensão, não vai ser entre aquele país e Espanha.

Resta saber se mais algum país vai seguir Itália, já que Suécia, Finlândia ou Chéquia deram a entender que defendiam uma medida semelhante.

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Temas: Marrocos Ceuta Espanha Espaço Schengen Itália
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