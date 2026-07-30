Itália admite suspender a livre circulação com Espanha após entrada de milhares de marroquinos em Ceuta

António Guimarães
Há 1h e 11min
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Quebra das barreiras de segurança está a ser difícil de controlar na fronteira entre Espanha e Marrocos

Itália está a considerar suspender o acordo de Schengen que mantém com Espanha, tendo em conta a crise migratória que acaba de surgir em Ceuta, na fronteira com Marrocos.

Milhares de cidadãos atravessaram Marrocos para Ceuta, em Espanha, depois de terem nadado à volta das barreiras de segurança que separam os dois territórios.

De acordo com a agência Reuters, que cita fontes do gabinete da primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, a suspensão da livre circulação entre os dois países pode estar em causa.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, já garantiu que as autoridades estão em coordenação com Marrocos para tentarem resolver o problema, até porque a polícia presente em Ceuta parece não estar a conseguir dar conta do recado.

De resto, e também por isso, o Ministério do Interior de Espanha convocou as Forças Armadas para ajudarem na situação. De imediato seguem para Ceuta 60 militares que vão tentar ajudar a Guardia Civil.

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Temas: Marrocos Ceuta Espanha Itália Imigrantes
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