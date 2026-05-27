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Leonor Gambôa Machado e Jorge Morais Carvalho
Leonor Gambôa Machado (investigadora no NOVA Consumer Lab) e Jorge Morais Carvalho (professor na NOVA School of Law - Faculdade de Direito)

A importância da transparência na relação entre marcas e consumidores

Há 21 min
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“Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia”, escreveu Eça de Queirós. A frase pode parecer distante do marketing contemporâneo, mas ajuda a pensar a relação entre as marcas e os consumidores. O marketing vive de linguagem, narrativa, promessa e imaginação. Nada disso é ilegítimo. O problema começa quando a fantasia deixa de vestir a verdade e passa a escondê-la.

No Dia Internacional do Marketing, vale a pena recordar que a relação entre as marcas e os consumidores não se constrói apenas com criatividade, notoriedade ou capacidade de persuasão. Constrói-se, sobretudo, com confiança. E a confiança depende de uma ideia simples, mas exigente: o consumidor deve compreender aquilo que lhe está a ser proposto, em que condições, com que custos, riscos e consequências.

Por isso, a transparência tornou-se uma palavra central no mercado. Está presente na publicidade, nos contratos, nos websites, nas aplicações, nas políticas de privacidade, nos rótulos e nas comunicações comerciais. Porém, transparência não é sinónimo de excesso de informação, nem se esgota em avisos, cláusulas longas ou declarações formais que poucos conseguem ler, compreender ou comparar.

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Um exemplo interessante surge em certos avisos encontrados no mercado norte-americano, nos quais produtos de consumo corrente podem apresentar advertências sobre a exposição a substâncias associadas a riscos para a saúde. Esses avisos podem ser importantes, mas também revelam uma tensão: até que ponto informar o consumidor serve para o proteger e a partir de que ponto passa a transferir-lhe um encargo que não deveria ter de suportar sozinho?

A lógica europeia é, em larga medida, diferente. Naturalmente, o consumidor deve ser informado. Sem prejuízo, não se espera que substitua as autoridades, os reguladores ou os profissionais na avaliação técnica da segurança dos produtos. O consumidor pode comparar preços, qualidades e preferências. Não deve ter de fazer, sozinho, uma avaliação complexa sobre riscos químicos, financeiros, digitais ou contratuais.

Para as marcas, esta exigência não deve ser vista apenas como um constrangimento jurídico. É também uma oportunidade reputacional. As marcas que explicam bem o que fazem, assumem os seus limites, não escondem custos e desenham percursos de decisão mais justos tendem a construir relações mais sólidas.

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A transparência relevante não é a que permite dizer “avisámos”. É a que permite ao consumidor dizer “compreendi”. Talvez seja essa uma das formas mais exigentes de bom marketing: não apenas convencer, mas merecer confiança.

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Temas: Marketing Marcas Consumidores
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