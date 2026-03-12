Morreu Mário Zambujal

Há 20 min

Tinha 90 anos

Morreu o escritor e jornalista Mário Zambujal, aos 90 anos, confirmou a CNN Portugal junto de fonte familiar.

Mário Zambujal estreou-se nos livros com "Crónica dos Bons Malandros”, em 1980, que se tornou um sucesso, quando era o conhecido ‘pivot’ do "Domingo Desportivo" da RTP1. O romance “Crónica dos Bons Malandros”, cujo enredo se centra num bando de ineptos que prepara o roubo de uma peça de René Lalique do Museu Gulbenkian, inspirou o filme homónimo de Fernando Lopes, rodado em 1984. A obra deu ainda origem a uma série realizada por Jorge Paixão da Costa, em 2021, e a um musical, em 2011, dirigido por Francisco Santos em colaboração com o autor.

No jornalismo, iniciou-se no jornal A Bola, como correspondente, trabalhou no semanário O Jornal, no Record e no Tal & Qual. Dirigiu o Jornal Sénior, publicado entre 2013 e 2014, e foi colunista no diário 24 Horas.

Em 2020, o festival literário Escritaria, em Penafiel, homenageou-o e à sua obra. Mário Zambujal foi condecorado em 1984 com o grau de oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Em 2016, recebeu a medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa e, em 2022, a Junta de Freguesia de S. Domingos de Benfica, na capital, homenageou-o com um mural, de autoria de Mariana Duarte Santos, na Estrada de Benfica.

Em 2025, o Clube de Jornalistas distinguiu a sua “longa carreira jornalística” com o prémio Gazeta de Mérito.