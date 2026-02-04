Cheias causaram 3.326 ocorrências em quatro dias e estão a aumentar

Andreia Miranda
Há 18 min
"50.8% das ocorrências destes últimos dias são noturnas"


 

Proteção Civil fez o ponto de situação da passagem da depressão Leonardo

A Proteção Civil fez o ponto de situação sobre o mau tempo, com Mário Silvestre, comandante nacional a afirmar que "o que vamos tendo é a manutenção deste quadro depressivo de precipitação persistente e vento forte".

"Teremos períodos de chuva e aguaceiros persistentes e, por vezes, fortes, sobretudo nas regiões centro e sul e, também, associado a isto, vento forte e agitação marítima. Situação, obviamente, agravada nos locais em que tivemos o impacto da depressão Kristin", explicou, referindo que a situação se vai manter até dia 8.

O comandante adiantou que por causa deste cenário vai ser mantido "o pré-posicionamento de meios da Proteção Civil", e alertou para a subida dos caudais "do rio Vouga, do rio Águeda, do rio Mondego, do rio Lis, do rio Tejo, do rio Sorraia e do rio Sado, do rio Lima, do Cávado, do Ave, do Douro e do Tâmega".

O nível 4 de empenhamento vai manter-se até sexta-feira, que poderá ser mantido para o fim de semana.

"Estamos em nível 4 de empenhamento e vamos mantê-lo até a sexta-feira que vem e será reavaliado nessa altura para perceber para o fim de semana qual é o nível de empenhamento que iremos manter. Em princípio, iremos manter para o fim de semana exatamente o mesmo nível de empenhamento, ou seja, o nível de empenhamento nível 4", adiantou.

Segundo a Proteção Civil, desde o dia 1 até ao dia 4, 3.326 ocorrências relacionadas com as cheias, com 11.444 operacionais e 4.575 meios terrestres no terreno.

"As ocorrências de inundações estão a aumentar", alertou.

Mário Silvestre abordou ainda a sua ausência durante a passagem da depressão Kristin por Portugal, que foi noticiada pela revista Sábado, 

"Não havia no domingo absolutamente nada que indicasse o fenómeno que viemos a ter na quarta-feira", explicou Mário Silvestre, justificando a sua viagem para formação em Bruxelas durante a tempestade.

O comandante nacional da Proteção Civil diz ainda que "nada deixou de ser feito perante a minha ausência" e que "não teria existido nenhuma medida para além das que foram tomadas".

Temas: Mário Silvestre Proteção Civil Inundações Cheias

Meteorologia

TEMPESTADE AO MINUTO | Proteção Civil registou 3.326 ocorrências referentes a cheias desde 1 de fevereiro

Há 14 min

Cheias causaram 3.326 ocorrências em quatro dias e estão a aumentar

Há 18 min
02:44

Estrada nacional cortada em Peso da Régua devido a risco de derrocada

Há 1h e 53min
02:35

Rio Sado volta a subir e inunda baixa de Alcácer do Sal

Há 1h e 53min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

Ontem às 17:38

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Ontem às 18:23

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

Ontem às 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

Ontem às 15:56

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

2 fev, 23:05

Itália abre investigação a restauro em igreja de Roma depois de anjo ficar igual a Giorgia Meloni

Ontem às 17:57

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:15

Tensão aumenta: porta-aviões dos EUA abate drone do Irão e navios de guerra ameaçam cargueiro norte-americano

Ontem às 18:20

"Isto nunca é completamente evitável" mas havia uma solução que podia ter mitigado os efeitos da tempestade. Só há um problema: é muito mais cara

Ontem às 09:00

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

2 fev, 15:17

Há uma guerra aberta entre o homem mais rico do mundo e o primeiro-ministro de Espanha

Ontem às 20:09

Depois da tempestade, os roubos. Como "índios e cowboys", estes vizinhos juntaram-se para proteger os geradores que dão energia à sua cidade

Ontem às 08:00