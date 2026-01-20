Crimes de ódio: PJ faz buscas à cela de Mário Machado em Alcoentre 

Há 1h e 40min

Conhecido neonazi que está a cumprir pena é considerado o líder do grupo 1143 - para o qual passa instruções a partir da cadeia

A operação da PJ passa também pela prisão de Alcoentre, sabe a CNN Portugal, nomeadamente com buscas na cela onde se encontra a cumprir pena Mário Machado, o líder neonazi do grupo 1143.

Será ele o principal instigador dos crimes cometidos pelos mais de 30 detidos nesta investigação - dando instruções a partir dos telefones da cadeia para o grupo suspeito de associação criminosa, discriminação e incitamento ao ódio contra comunidades imigrantes através das redes sociais e de ações violentas de rua.

Mário Machado, que também será constituído arguido e acusado neste processo, cumpre atualmente dois anos e 10 meses de prisão efetiva por crimes da mesma natureza.

A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária tem em curso uma megaoperação para o desmantelar de uma associação criminosa de extrema-direita relacionada com atos de discriminação e incitamento ao ódio - que tem como vítimas imigrantes de países islâmicos, alguns das quais foram mesmo agredidos em manifestações, por exemplo no 25 de Abril, em Lisboa; e na estação de serviço de Aveiras, no último feriado de 5 de Outubro. Estão mais de 30 detenções previstas na manhã desta terça-feira, apurou a CNN Portugal.

A investigação da PJ, articulada com o DIAP de Lisboa, incide sobre a difusão de mensagens e outros conteúdos xenófobos e racistas nas redes sociais - que acabam em ações violentas de rua com palavras de ordem de incitamento ao ódio contra comunidades imigrantes.

Entre os detidos há elementos ligados ao Grupo 1143, fação radical da claque Juventude Leonina, do Sporting, nomeadamente os membros do grupo que agrediram e roubaram um imigrante indiano na estação de serviço de Aveiras, na tarde de 5 de outubro: Rachhpal Singh, de 29 anos, foi rodeado por dezenas de homens que viajavam de forma organizada, em autocarros, para comemorar o aniversário daquele grupo neonazi.

A vítima, que parou na estação de serviço para beber um café, relatou depois que foi cercada com insultos e palavras de ordem como “vai-te embora para o teu país”, tendo a seguir sido agredida à cabeçada e, já no chão, com pontapés. Roubaram também o telemóvel a Rachhpal Singh, que acabou a passar a noite no hospital com vários ferimentos. Por este caso, os agressores respondem ainda por roubo e ofensas à integridade física.

A operação da PJ tem cerca de 50 buscas em curso. Os detidos serão nos próximos dias presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.