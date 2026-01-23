Defesa de Mário Machado diz que única solução é a absolvição no caso do grupo neonazi 1143

O advogado de Mário Machado defendeu que ter material neonazi não é crime, dizendo que “organizações neonazis é que são crime” e que está em causa uma manifestação que nunca chegou a acontecer e que já tinha sido cancelada

O advogado do alegado líder do grupo de ideologia neonazi 1143, desmantelado na terça-feira pela Polícia Judiciária, disse esta sexta-feira que a única solução neste processo é a absolvição de Mário Machado.

“Para já, porque este é um processo, segundo diz a Polícia Judiciária, de direito penal preventivo. Isso não existe. Isto foi feito, não porque se tivesse feito alguma coisa, mas porque se podia ser feito”, disse José Manuel Castro à saída do tribunal de Lisboa.

O advogado de Mário Machado defendeu que ter material neonazi não é crime, dizendo que “organizações neonazis é que são crime” e que está em causa uma manifestação que nunca chegou a acontecer e que já tinha sido cancelada.

“Eles tinham desistido [da manifestação], porque aquilo não tinha viabilidade”, acrescentou José Manuel Castro. Por isso, “só há uma solução: é a absolvição do Mário Machado”.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária deteve 37 pessoas ligadas ao grupo 1143, e foram constituídas arguidas outras 15, por suspeita da prática dos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravadas, ofensa à integridade física qualificada e detenção de arma proibida.

No despacho de indiciação dos 37 detidos, a que a Lusa teve acesso, o Ministério Público sustenta que, em novembro passado, o presumível líder do grupo, Mário Machado, terá gizado um plano para a realização, em 2026, de duas grandes ações com o objetivo de provocar reações negativas ou violentas por parte da comunidade muçulmana residente em Portugal.

A primeira estaria prevista para fevereiro e passaria pela divulgação junto da Comunicação Social e na rede social X de um vídeo com uma tarja, apreendida na terça-feira pela PJ, a acusar Maomé, figura sagrada do Islão, de ser pedófilo.

A segunda consistiria na exibição, numa manifestação em Coimbra no 10 de Junho (Dia de Portugal), de uma bandeira com uma imagem do profeta com um turbante e uma bomba.

No despacho, são ainda enumeradas cerca de uma dezena de ações destinadas a difundir ideologia de extrema-direita desenvolvidas pelo 1143 desde fevereiro de 2024 nas redes sociais e na rua contra, sobretudo, imigrantes muçulmanos, incluindo manifestações e uma situação de agressões a dois cidadãos indianos numa área de serviço de Aveiras, na Autoestrada 1 (A1), em 05 de outubro de 2025.

Mário Machado está, neste momento, a cumprir pena de prisão e ficou hoje a conhecer a decisão do tribunal de Lisboa, que aplicou um cúmulo jurídico de quatro anos de prisão efetiva.

Este cúmulo jurídico resulta de duas condenações que corriam em paralelo, uma em 2023 e outra em 2025. A primeira condenação tinha sido de três anos com pena suspensa e a segunda de dois anos e 10 meses com pena de prisão efetiva.

