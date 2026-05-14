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"Estamos verdadeiramente sozinhos": Mario Draghi deixa aviso à Europa sobre os EUA

Agência Lusa , MSM
Há 14 min
Mario Draghi volta a apresentar demissão (Gregorio Borgia/AP)

Ex-presidente do BCE diz que a Europa deve ganhar autonomia estratégica perante os EUA

O ex-presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi disse esta quinta-feira que a União Europeia deve ser mais assertiva com os Estados Unidos do Presidente Donald Trump.

Num discurso ao receber o Prémio Carlos Magno 2026 em Aachen na Alemanha, o ex-presidente do BCE afirmou que a União Europeia deve adotar um "federalismo pragmático" para ser mais decisiva.

"O parceiro do qual ainda dependemos tornou-se mais confrontacional e imprevisível", disse Draghi.

"A Europa procurou a negociação e o compromisso. Na maior parte, não funcionou", afirmou.

"Uma postura destinada a desanuviar está, em vez disso, a convidar a uma maior escalada", referiu.

"A Europa precisa da capacidade para responder de forma mais assertiva para restaurar a parceria para uma base mais equitativa. O que nos está a impedir é a segurança", defendeu o ex-presidente do BCE.

"A mudança da atitude da América em relação à segurança europeia não deve ser vista apenas como uma ameaça", afirmou Draghi, considerando que a mesma "e também um alerta necessário".

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"Num mundo onde as alianças estão em constante evolução, cada dependência estratégica deve agora ser reexaminada. Pela primeira vez na memória viva, estamos verdadeiramente sozinhos juntos", adiantou.

Draghi considerou que "a Europa está a reagir a esta nova realidade", mas está a fazê-lo dentro de um sistema que nunca foi projetado para enfrentar desafios daquela magnitude".

"Pela primeira vez desde 1949, aqui está a possibilidade de que os Estados Unidos possam não mais garantir a nossa segurança nas condições que antes considerávamos garantidas. Nem a China oferece um ponto de referência alternativo. A nossa experiência atual é que a ação ao nível dos (27) da UE muitas vezes não consegue atender ao que o momento exige", disse.

"O resultado é uma ação que pode ser tão inadequada à escala do desafio que se torna pior do que a inação. Devemos quebrar este ciclo. Os países que sentem o peso deste momento de forma mais aguda e entendem que a janela para a ação não permanecerá aberta indefinidamente, devem ser livres para avançar. É isso que eu chamei de federalismo pragmático", concluiu.

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Antes da entrega do prémio - dotado com um milhão de euros - pronunciaram discursos em homenagem a Draghi o chanceler alemão, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro grego, Kiriakos Mitsotakis.

Merz destacou Draghi como salvador do euro em tempos de crise e pediu reformas para enfrentar a situação atual em que os princípios sobre os quais a UE foi criada estão ameaçados.

"O senhor estabilizou a zona euro e o euro com recursos controversos. Era um risco. Poderia ter fracassado, mas teve sucesso. Hoje o euro está firme e estamos-lhe gratos a si", disse Merz.

Merz citou parte do discurso proferido por Draghi ao receber em Espanha o Prémio Princesa de Astúrias de Cooperação Internacional 2025 para lembrar a pressão que os princípios europeus vivem atualmente.

"Confiamos demais que a força das ideias humanistas e ocidentais transformaria o mundo num reino de liberdade e paz. Enganámo-nos. Mas ver o erro desse otimismo ingénuo não implica abandonar a esperança de que as regras prevaleçam em vez da arbitrariedade", sublinhou Merz.

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"A Europa despertou, amplia a sua capacidade de defesa, identifica seus recursos de poder e está disposta a usá-los", acrescentou.

Mitsotakis também lembrou Draghi como salvador do euro no meio de uma "crise existencial" para a Europa.

À cerimónia assistiram 700 pessoas, incluindo a atual presidente do BCE, Christine Lagarde, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O Prémio Carlos Magno é concedido todos os anos, tradicionalmente no Dia da Ascensão e desde 1950, a pessoas que se destacaram pelas suas contribuições para a unidade europeia.

Em 2023, o prémio foi para o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Temas: Mario Draghi Donald Trump UE EUA Banco Central Europeu
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