Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Centeno diz que mercado de trabalho em Portugal "não tem défice de flexibilidade" e admite que até haja "demasiada mobilidade" de empregos

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 37min
Mário Centeno (LUSA/Miguel A. Lopes)

Ex-governador do Banco de Portugal diz que o desemprego jovem não é uma boa estatística, uma vez que "estes jovens estão desempregados porque rodam de emprego para emprego"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno disse esta terça-feira que o mercado laboral português "não tem défice de flexibilidade", realçando que poucos países no mundo têm níveis de flexibilidade laboral comparável à portuguesa.

"Há muito poucos países no mundo, e os Estados Unidos não são um deles, em que a rotação do emprego seja maior do que em Portugal. Há muito poucos países no mundo que tenham níveis de flexibilidade laboral comparável à portuguesa", argumentou Centeno, no encerramento da 3.ª Conferência Anual do Trabalho, organizada pelo Eco, em Lisboa.

Centeno salientou ainda que é necessário analisar os dados com cautela, sendo que, por exemplo, o desemprego jovem não é uma boa estatística, principalmente quando estamos em pleno emprego, porque "estes jovens estão desempregados porque rodam de emprego para emprego e são apanhados na estatística naquele momento como desempregados".

Olhando para os dados, da flexibilidade e da rotação de emprego, se calhar até há "demasiada mobilidade em Portugal", assumiu.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para o ex-governador, o que é necessário é estabilidade, previsibilidade e credibilidade, para ter "bons processos legislativos e boa condução da política económica".

Centeno defendeu desta forma que as alterações legislativas devem ser precedidas de análise dos dados, como aconteceu nas alterações de 2007, quando foi feito o Livro Verde e o Livro Branco antes de se avançar com a mudança da lei laboral.

O economista argumentou também que "não é a legislação laboral que impede a melhoria da produtividade", tendo sido a "baixíssima formação e níveis de qualificação com que os portugueses entravam para o mercado de trabalho" que afetou este indicador.

O anteprojeto de reforma da legislação laboral, intitulado Trabalho XXI, foi apresentado em 24 de julho de 2025 como uma revisão "profunda" da legislação laboral, contemplando mais de 100 alterações ao Código do Trabalho.  

Temas: Mário Centeno Mercado de trabalho Economia Mobilidade mercado de trabalho Mercado laboral
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Centeno diz que mercado de trabalho em Portugal "não tem défice de flexibilidade" e admite que até haja "demasiada mobilidade" de empregos

Há 1h e 37min

IEFP reconhece "desajustamento" entre qualificações e oferta no mercado de trabalho para os jovens

Há 2h e 33min
01:30

Erro no Portal das Finanças está a atrasar reembolsos do IRS

Hoje às 13:48
08:02

"O BCE vai ter de decidir se vai intervir com subidas de taxas de juro para conter a inflação"

Hoje às 12:59
Mais Economia

Mais Lidas

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

19 abr, 22:10

Sentados num hotel a abater o inimigo: a Ucrânia está a começar a chegar onde antes não chegava

Ontem às 13:25

"Os robôs não sangram": Ucrânia explica como obrigou russos a renderem-se e travou um avanço durante 45 dias sem a presença de qualquer humano

Ontem às 10:41

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

Ontem às 16:10

Falta de meios, trabalho de má qualidade e até desleixo. O que revelam os documentos confidenciais das investigações aos casos mediáticos

Ontem às 07:00

E vão quatro concertos cancelados na Europa: FC Basel recusa ceder estádio a Kanye West

Ontem às 15:47

Ucrânia acelerou na inteligência artificial para pôr os drones a ver, escolher e atacar

19 abr, 19:10
opinião
Anselmo Crespo

Este país não é para trabalhar, já não é para viver e muito menos para morrer

Hoje às 08:00

Um acordo para pôr fim à guerra com o Irão parecia próximo, até que Trump fez o que os assessores lhe pediram que não fizesse

Hoje às 09:57

Dois militares da GNR feridos após troca de tiros com barricado em Viseu

Hoje às 08:46

Há um "alto comandante" da Guarda Revolucionária do Irão disfarçado de "político" que pode deixar Trump numa "posição delicada"

Ontem às 23:13

Os aviões a jato passam a rugir por cima das cabeças dos turistas nesta praia das Caraíbas

19 abr, 12:00