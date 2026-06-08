Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM
opinião
Mário Centeno
Economista. Comentador da CNN Portugal no espaço semanal "O Trigo do Joio"

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

CNN Portugal , HCL
Há 31 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Antigo governador do Banco de Portugal sublinha que o país "está a acumular desvios orçamentais" e a incumprir com as regras de Bruxelas, algo que terá de ser revisto no próximo Orçamento do Estado: "Não pode ser feito nas mesmas condições dos anteriores"

Mário Centeno avisou esta segunda-feira à noite, no seu habitual espaço de comentário na CNN Portugal às segundas-feiras, que Portugal corre um sério risco de voltar a entrar em incumprimento com a Comissão Europeia por ter a carga fiscal em máximos históricos. “Nós incumprimos as regras em 2025 e estamos em risco de o fazer em 2026”, afirmou o antigo governador do Banco de Portugal, sublinhando que Portugal é “o país com o maior desvio orçamental” da União Europeia.

“A verdade é que neste ciclo de regras europeias, que são quatro anos entre 2025 e 2028, aquilo que a Comissão Europeia e o Banco de Portugal têm dito - e ainda em dezembro de 2025 o Banco de Portugal voltou a divulgar esses números - é que há um incumprimento generalizado da regra da despesa”, aponta Centeno.

E esse incumprimento é cumulativo. Ou seja, o país “está a acumular desvios e incumprimentos face ao compromisso que assumiu” com Bruxelas. E, no final deste ciclo orçamental - que acaba em 2028 - “é preciso que a conta fique a zero”.

Isto significa, aponta Centeno, que o desvio atinge já perto de 12 mil milhões de euros naquilo que é a projeção do Banco de Portugal e que é corroborada pela Comissão Europeita, sendo que este “desvio tem de ser corrigido num determinado momento no tempo”. “É um valor muito grande”, observa o economista, reiterando que representa “uma fração muito significativa do orçamento da saúde, por exemplo”.

Assim, para Centeno, só há três alternativas para se resolver este problema até 2028. “Ou aumentamos os impostos, a partir de uma carga fiscal que já é máxima, ou cortamos despesa ou fazemos ambos”. “Não são decisões fáceis”, acrescenta, destacando que é “um pouco inexplicável como existiu este deixar andar de incumprimentos”.

Perante este indicador, o antigo ministro das Finanças salienta que o Orçamento do Estado para 2027, que começará a ser discutido daqui a poucos meses, será “um dos mais exigentes”, na medida em que “não pode ser feito nas mesmas condições dos anteriores”. 

Mário Centeno sublinha ainda que é a carga fiscal “que está em máximos históricos” que, na verdade, está a justificar e a permitir ter o excedente orçamental. “O equilíbrio que foi atingido aconteceu à custa de uma carga fiscal máxima”, conclui.
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mário Centeno Economia Carga Fiscal Impostos Desvios
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Comentadores

opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Há 31 min
20:48

"Temos a carga fiscal em máximos históricos". Portugal é o "país com o maior desvio orçamental da União Europeia"

Há 43 min
07:27
opinião
Paulo Mendes Pinto

"Este discurso do Papa, se for lido daqui a cinco anos, continuará a ser apelativo"

Há 1h e 36min
03:36
opinião
Marco Serronha

"Se não houver um andamento na questão nuclear, a guerra vai continuar em lume brando"

Há 1h e 37min
Mais Comentadores

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

Ontem às 22:29

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Hoje às 11:29

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Hoje às 14:28

"O povo da Arménia votou pela paz". Partido pró-europeu vence eleições em mais um passo para afastamento da Rússia

Hoje às 09:40

Israel ignora Trump e retalia em força contra o Irão. Há risco iminente de voltar a guerra total

Hoje às 03:37

OFICIAL: Florentino Pérez reeleito presidente do Real Madrid

Ontem às 23:50

Não conseguia pagar a vida que queria para o filho nos EUA. Mudar-se para a Alemanha mudou o futuro dos dois

6 jun, 11:00

Eriksen cai inanimado no relvado e o Dinamarca-Ucrânia é cancelado

Ontem às 18:57

Os alunos aprendem menos quando usam tecnologia. Então porque é que as escolas continuam a dar dispositivos às crianças?

6 jun, 17:00

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Hoje às 17:27

Elon Musk está prestes a atingir um nível de riqueza estratosférico. Dava para comprar três vezes Portugal

Hoje às 12:46