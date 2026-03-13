Centeno deixa Banco de Portugal para passar à reforma com um olho no ensino universitário

CNN Portugal , AG
Há 40 min
Mário Centeno (LUSA/Miguel A. Lopes)

Antigo ministro das Finanças vai estar três semanas a dar aulas nos Estados Unidos antes de se dedicar exclusivamente à carreira que tem no ISEG

Mário Centeno vai deixar o Banco de Portugal e passar à reforma da instituição, passando exclusivamente para a carreira de professor universitário, dedicando-se a 100% ao Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

De acordo com o jornal ECO, o homem que liderou os destinos do Banco de Portugal entre 2020 e 2025, depois de ter sido ministro das Finanças no primeiro governo de António Costa, já assinou o acordo que lhe permite passar à reforma, deixando de trabalhar naquela instituição, onde esteve mais de 20 anos nos quadros.

De acordo com o ECO, Mário Centeno já cumpria as condições para acesso à reforma, mas a iniciativa de oficializar o processo partiu do próprio Banco de Portugal, que lhe terá apresentado essa mesma proposta, não sendo ainda conhecidos os valores implicados.

Antes de regressar em exclusivo ao ISEG, Mário Centeno vai ainda passar pelos Estados Unidos, esperando-se que passe as próximas três semanas a dar aulas na Universidade de Miami enquanto professor convidado, o que já estava planeado antecipadamente.

De recordar que Mário Centeno chegou a tentar uma candidatura a vice-presidente do Banco Central Europeu, mas acabou por perder a corrida.

À parte disso, é também um nome bem cotado dentro do PS, tendo até sido apontado como potencial candidato à Presidência da República. Não avançou e o partido acabou por endossar António José Seguro com o resultado que se conhece.

Temas: Mário Centeno Banco de Portugal Reforma Valor da reforma Mário Centeno ISEG

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