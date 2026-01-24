Marinha neutraliza objeto não explosivo na praia de São Pedro de Moel, na Marinha Grande

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 2min
Marinha investiga objeto potencialmente explosivo em São Pedro de Moel (DR)

Os mergulhadores Sapadores da Marinha foram chamados quando um objeto desconhecido foi encontrado, na praia de São Pedro de Moel, Marinha Grande, no distrito de Leiria, “com possibilidade de ser um engenho explosivo”

A equipa de prontidão de inativação de engenhos explosivos do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º1 da Marinha inativou um objeto desconhecido na Praia de São Pedro de Moel, na Marinha Grande, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo disse à Lusa o comandante da Polícia Marítima da Nazaré, João Severino Lourenço, os mergulhadores Sapadores da Marinha foram chamados quando um objeto desconhecido foi encontrado, na praia de São Pedro de Moel, Marinha Grande, no distrito de Leiria, “com possibilidade de ser um engenho explosivo”.

Após todas as diligências, os operacionais verificaram que não se tratava de um engenho explosivo, acrescenta o comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

“Os militares do DMS1 são frequentemente empenhados na deteção e reconhecimento de engenhos explosivos, face às ameaças convencionais e terroristas, assim como na inativação de engenhos explosivos em ambiente terrestre ou submarino”, explica a nota.

A operação foi realizada em articulação com a Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré e contou com o apoio do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A Marinha alerta que, “perante a deteção de engenhos explosivos ou artefactos suspeitos, é fundamental não os manusear ou remover”.

“A população deverá contactar de imediato as autoridades locais e manter uma distância de segurança, contribuindo assim para a sua proteção e para o sucesso das operações especializadas de inativação”, sublinha.

