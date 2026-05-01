Marinha já resgatou 140 pessoas este ano

Há 1h e 18min

Só no mês de abril, a Marinha coordenou 50 ações de busca e salvamento, nas quais foram resgatadas 43 pessoas

A Marinha Portuguesa já resgatou 140 pessoas desde o início do ano, 43 das quais em abril, num total de 168 ações de busca e salvamento, informou esta sexta-feira aquele ramo das Forças Armadas.

Em comunicado, a Marinha refere que, em 2026, “já coordenou 168 ações de busca e salvamento, que resultaram no salvamento de 140 pessoas”.

Só no mês de abril, a Marinha coordenou 50 ações de busca e salvamento, nas quais foram resgatadas 43 pessoas.

De acordo com o comunicado, no mês passado foram salvas 20 pessoas na área de responsabilidade do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, 14 no de Ponta Delgada (Açores) e nove no do Funchal (Madeira).

Na nota, a Martinha refere que, “para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações, e são empenhados meios de diversas entidades, nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e de outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (INEM CODU‑MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro, entre outros organismos”.

A Armada destaca igualmente o auxílio prestado por navios mercantes e embarcações de pesca.

“Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos, nacional e internacionalmente, com diversos prémios, e mantêm o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano”, indica ainda na nota.