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Marinha resgata passageira após queda a bordo de cruzeiro ao largo dos Açores

Agência Lusa , AM
Há 2h e 9min
Resgate e acompanhamento navio russo (Marinha)

Vítima foi transportada para uma unidade hospitalar de Ponta Delgada

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A Marinha coordenou o resgate médico de uma mulher de 76 anos, de nacionalidade norte-americana, que estava a bordo de um navio de cruzeiro que navegava a oeste do arquipélago dos Açores.

Segundo um comunicado da Marinha Portuguesa, o alerta para a ocorrência foi dado pelas 18:05 locais (mais uma hora em Lisboa) de sexta-feira, pelo navio de cruzeiro MSC Meraviglia, de bandeira maltesa, “a informar que uma passageira, de 76 anos, apresentava um quadro clínico grave, com suspeita de lesão na traqueia, após uma queda a bordo, encontrando-se sob ventilação mecânica”.

Face à gravidade da situação clínica, após articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU-MAR), o navio foi orientado a divergir para o porto de Ponta Delgada, onde atracou pelas 03:00 locais de hoje, “permitindo o desembarque da paciente em segurança”.

A vítima foi posteriormente transportada para uma unidade hospitalar de Ponta Delgada, adiantou.

O resgate médico da mulher, que se encontrava a bordo de um navio de cruzeiro a navegar a cerca de 640 milhas náuticas (aproximadamente 1.185 quilómetros), a oeste do arquipélago dos Açores, foi coordenado pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

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Na operação estiveram envolvidos o MRCC Delgada, o CODU-MAR, a Força Aérea Portuguesa (através do Centro de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes - RCC Lajes), a Capitania do Porto de Ponta Delgada e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Temas: Marinha Navio Cruzeiro Resgate
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