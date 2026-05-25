Marinha resgata cinco tripulantes de embarcação à deriva ao largo da Madeira

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 4min
Marinha Portuguesa (EMGFA)
Os tripulantes eram de nacionalidade espanhola e marroquina

A Marinha Portuguesa resgatou no domingo cinco tripulantes de uma embarcação que se encontrava à deriva ao largo da Madeira, transportando-os para a ilha, onde foram entregues às autoridades competentes, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa indica que os tripulantes foram resgatados a cerca de 30 milhas náuticas (56 quilómetros) a norte da Madeira pelo navio NRP Zaire.

O alerta foi dado às 18:00 de domingo, tendo sido ativados para o local o NRP Zaire e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

A Marinha acrescenta que a embarcação, que não tinha propulsão nem água potável, foi localizada cerca das 21:30.

O NRP Zaire resgatou os cinco tripulantes, de nacionalidade espanhola e marroquina, “que se encontravam bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica”.

A embarcação foi transportada para a Madeira e os tripulantes foram entregues às autoridades competentes.

 Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e iniciou as devidas diligências, refere ainda o comunicado.

Temas: Marinha Marinha Portuguesa Resgate
Linha SOS Criança Desaparecida recebeu 128 denúncias desde janeiro de 2024

Há 3h e 12min

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Hoje às 14:31

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus-de-sol à sua frente, avisa APA

Hoje às 14:31
