Mergulhadores Sapadores da Marinha desativam engenho explosivo na Graciosa

Agência Lusa , MJC
Ontem às 14:25
Mergulhadores Sapadores da Marinha desativam engenho explosivo na Graciosa (Marinha Portuguesa)

O engenho, identificado como uma mina de exercício, foi neutralizado em segurança, às 16:50 (17:50 em Lisboa), no sábado

Os Mergulhadores Sapadores da Marinha desativaram, no sábado, um engenho explosivo encontrado em Porto Afonso, na Graciosa, nos Açores, foi  anunciado este domingo.

"O engenho, identificado como uma mina de exercício, foi neutralizado em segurança, às 16:50 (17:50 em Lisboa)", no sábado, "não se registando qualquer incidente", de acordo com um comunicado.

A equipa de prontidão de inativação de engenhos explosivos do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º1 (DMS1) da Marinha realizou a operação em articulação com a delegação marítima da Graciosa e com o apoio do navio da Marinha NRP Figueira da Foz, acrescentou.

A Marinha lembrou que, "perante a deteção de engenhos explosivos ou artefactos suspeitos, é fundamental não os manusear ou remover" e a população "deverá contactar de imediato as autoridades locais e manter uma distância de segurança, contribuindo assim para a sua proteção e para o sucesso das operações especializadas de inativação", referiu na mesma nota.

Temas: Marinha Portuguesa Explosivo Graciosa

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