Um morto e dois feridos após quedas de telhados na Marinha Grande e Figueira da Foz

Há 1h e 23min

Ainda as consequências da reparação por causa das tempestades

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após caírem de telhados que estavam a reparar nos concelhos da Marinha Grande e da Figueira da Foz.

A primeira ocorrência foi registada às 12:30, na Marinha Grande, quando um homem de 59 anos sofreu uma queda de um telhado de cerca de três metros de altura. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande e transportada em estado grave para o Hospital de Leiria, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.

Já pelas 14:30 foi dado o alerta para uma segunda queda de telhado, de cerca de cinco metros, nas instalações da empresa COFISA, na zona da Figueira da Foz. Do acidente resultou a morte de um homem com cerca de 60 anos.

Da mesma ocorrência ficou ainda ferido outro homem, com cerca de 50 anos, que foi transportado para o Hospital da Figueira da Foz.

No local estiveram meios dos bombeiros, elementos do INEM, a VMER e psicólogos do INEM para prestar apoio às vítimas e familiares.