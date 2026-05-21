Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

Andreia Jorge Luís
Há 32 min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Francesa vivia em Colmar, no Alto Reno, na Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha. E foi dada como desaparecida a 11 de maio

As autoridades judiciais francesas já pediram formalmente a Portugal o retorno dos dois irmãos abandonados em Alcácer do Sal, informou a ministra da Justiça esta quinta-feira, dia em que a mãe das crianças, bem como o padrasto, foram detidos pela GNR, depois de localizados num café em Fátima.

Mas afinal quem é esta progenitora?

Marine Rousseau tem 41 anos, é sexóloga e, de acordo com um dos poucos vídeos que tem no Facebook, ensina os pais a falar de sexualidade com os filhos.

Aliás, de acordo com a informação divulgada, tinha uma aula marcada exatamente para esta quinta-feira.

Marine Rousseau vivia em Colmar, no Alto Reno, na Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha.

Fugiu com os dois filhos, Zacharie, de quatro anos, e Barthélémy, de cinco, que acabaram abandonados a dois mil quilómetros de casa.

Em França, a procuradoria de Colmar abriu um inquérito judicial por abandono de menores, após o alerta do pai das crianças, que está separado da mãe e apresentou queixa na polícia por rapto de menores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A própria família de Marine Rousseau também comunicou o desaparecimento da mulher a 11 de maio.

Em França, Marine Rousseau abandonou outro filho, este com 16 anos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Marine Rousseau Mãe crianças Padrasto Mãe irmãos Alcácer do Sal

Relacionados

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Autoridades francesas já pediram retorno das duas crianças abandonadas

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

04:21

"Comportamentos suspeitos" denunciaram o casal que abandonou os irmãos franceses

Há 18 min
04:24

"Há pormenores altamente relevantes do ponto de vista da perversidade destes atos"

Há 18 min
03:44

"Devemos estar sempre vigilantes" em relação a "pistas" que denunciem "alguma dúvida sobre a segurança das crianças"

Há 19 min

Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Há 32 min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Ontem às 20:49

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

Ontem às 15:36

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

Ontem às 17:01

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

Ontem às 09:54

Mãe e padrasto das duas crianças abandonadas em Alcácer do Sal detidos pela GNR

Hoje às 16:15

Uma empresa que quase só dá prejuízo está prestes a fazer do homem mais rico do mundo o primeiro trilionário da história

Hoje às 08:20

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

19 mai, 09:35

"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

Ontem às 07:42

Mais que um ajuste histórico: EUA acabam de tomar uma decisão que abre portas para fazerem em Cuba "o que fizeram na Venezuela"

Ontem às 20:53

"Estas crianças foram colocadas em perigo. Vão estar permanentemente em angústia": abandono de irmãos franceses em Portugal pode ser julgado pelos dois países

Hoje às 13:20

Rapto violento no Grande Porto: vítimas foram agredidas e forçadas a assinar dívida

Ontem às 12:05

"Fortes indícios" de corrupção e outros crimes: Relação reverte decisão no caso que fez cair o governo da Madeira

Ontem às 19:17