Quem é Marine Rousseau, a mãe dos meninos franceses abandonados em Alcácer do Sal

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Francesa vivia em Colmar, no Alto Reno, na Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha. E foi dada como desaparecida a 11 de maio

As autoridades judiciais francesas já pediram formalmente a Portugal o retorno dos dois irmãos abandonados em Alcácer do Sal, informou a ministra da Justiça esta quinta-feira, dia em que a mãe das crianças, bem como o padrasto, foram detidos pela GNR, depois de localizados num café em Fátima.

Mas afinal quem é esta progenitora?

Marine Rousseau tem 41 anos, é sexóloga e, de acordo com um dos poucos vídeos que tem no Facebook, ensina os pais a falar de sexualidade com os filhos.

Aliás, de acordo com a informação divulgada, tinha uma aula marcada exatamente para esta quinta-feira.

Marine Rousseau vivia em Colmar, no Alto Reno, na Alsácia, perto da fronteira com a Alemanha.

Fugiu com os dois filhos, Zacharie, de quatro anos, e Barthélémy, de cinco, que acabaram abandonados a dois mil quilómetros de casa.

Em França, a procuradoria de Colmar abriu um inquérito judicial por abandono de menores, após o alerta do pai das crianças, que está separado da mãe e apresentou queixa na polícia por rapto de menores.

A própria família de Marine Rousseau também comunicou o desaparecimento da mulher a 11 de maio.

Em França, Marine Rousseau abandonou outro filho, este com 16 anos.