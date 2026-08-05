Incidente no ar: helicóptero que transportava Trump aproximou-se demasiado de avião comercial

António Guimarães
Há 35 min
O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do helicóptero Marine One após aterrar no Ellipse, junto à Casa Branca, a 27 de julho (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Controladores de tráfego aéreo não cumpriram a indicação dada de suspender os voos comerciais quando o Marine One está a operar

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) cinfirmou que o Marine One, o helicóptero militar que transporta o presidente do país, passou demasiado perto de um avião de passageiros esta terça-feira.

De acordo com a agência Reuters, Donald Trump estava dentro do aparelho quando este se aproximou de forma perigosa de um avião que estava em fase de descolagem do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington DC.

Ainda assim, e de acordo com a avaliação, o presidente dos Estados Unidos nunca esteve em perigo.

“Com base na leitura de segurança preliminar, houve uma perda momentânea de separação, depois da qual as duas aeronaves se afastaram uma da outra”, referiu a FAA.

O Marine One tinha descolado da Casa Branca pouco antes, mas os controladores de tráfego aéreo não mandaram suspender os voos comerciais, como é indicado, o que originou o incidente.

De resto, a medida de suspender o tráfego aéreo quando o helicóptero presidencial está em viagem surgiu precisamente depois de uma colisão fatal em pleno ar na capital dos Estados Unidos.

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