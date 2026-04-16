Francesa de 86 anos mudou-se para os EUA por amor e acabou detida pelo ICE

Há 2h e 15min

Mulher foi detida nos EUA após ultrapassar o prazo do visto, enquanto aguardava regularização da sua situação para residência permanente

O Serviço de Controlo de Imigração e Fronteiras (ICE, na sigla em inglês) dos EUA confirmou na quarta-feira a detenção de uma francesa, de 86 anos, após expirar a autorização de permanência no país, de 90 dias.

Esta modalidade está associada ao Programa de Isenção de Vistos.

Marie-Therese Helene Ross foi detida a 1 de abril, e o ICE descreveu-a como “uma estrangeira indocumentada”.

O caso ganhou projeção mediática pela idade da mulher, que foi detida na sua residência na pequena cidade de Anniston, no Estado do Alabama.

Um dos seus filhos disse ao jornal francês Ouest-France que o ICE não notificou a família sobre a detenção da mãe e que só souberam da mesma depois de funcionários consulares franceses a terem visitado.

Segundo o diário britânico The Guardian, a imigrante tinha-se mudado para os EUA para se casar com um antigo namorado que tinha reencontrado e ambos esperavam o desenrolar dos trâmites para obter a residência permanente.

O ICE explicou que a última entrada de Ross nos EUA ocorreu em junho de 2025, sob o Programa de Isenção de Vistos, que lhe permitia permanecer por 90 dias.

“Sete meses depois, continua ilegalmente nos EUA”, realçou o serviço de controlo de imigração norte-americano.