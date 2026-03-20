Enfermeira condenada por homicídio no Algarve e que foi apanhada na Indonésia já está a cumprir pena em Tires

Carolina Resende Matos
Há 1h e 6min
De absolvida a condenada a 23 anos de prisão. Enfermeira cumpre pena pela morte de jovem no Algarve

Mariana Fonseca, condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio de Diogo Gonçalves em coautoria, foi localizada e detida em Jacarta

A enfermeira condenada a 23 anos de prisão por homicídio, que esteve em fuga às autoridades portuguesas durante vários meses e foi localizada e detida na Indonésia, já deu entrada no Estabelecimento Prisional de Tires, onde começou a cumprir pena. 

A CNN Portugal sabe que Mariana Fonseca chegou ao estabelecimento prisional na noite de quinta-feira, pelas 21:00, tendo sido transportada pela Polícia Judiciária (PJ) após a sua extradição para Portugal.

À chegada, a reclusa foi encaminhada para a chamada "casa de admissão", uma área destinada a acolher novos reclusos. Permanecerá neste espaço durante um período de cerca de 14 dias, considerado essencial para a adaptação ao meio prisional.

Mariana Guerreiro Fonseca, então com 24 anos, foi condenada pela morte de Diogo Gonçalves, no Algarve, em 2020, em coautoria com Maria Malveiro.

Esteve em fuga vários meses. O Tribunal de Portimão tinha-a absolvido do crime, mas a Relação de Évora condenou-a à pena máxima de 25 anos. O Supremo viria a confirmar a decisão anterior, mas reduziu a pena para 23 anos.

Enfermeira condenada por homicídio no Algarve e que foi apanhada na Indonésia já está a cumprir pena em Tires

Há 1h e 6min

