Detida na Indonésia enfermeira condenada por homicídio no Algarve e em fuga há vários meses

CNN Portugal , CM
Há 1h e 40min

Mariana Fonseca, condenada a 23 anos de prisão pelo homicídio de Diogo Gonçalves em coautoria, foi localizada e detida em Jacarta

A enfermeira condenada a 23 anos de prisão por homicídio, e que estava em fuga às autoridades portuguesas há vários meses, foi localizada e detida em Jacarta, na Indonésia, informou a Polícia Judiciária em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Mariana Guerreiro Fonseca, então com 24 anos, foi condenada pela morte de Diogo Gonçalves, no Algarve, em 2020, em coautoria com Maria Malveiro.

Estava em fuga há vários meses. O Tribunal de Portimão tinha-a absolvido do crime, mas a Relação de Évora condenou-a à pena máxima de 25 anos. O Supremo viria a confirmar a decisão anterior, mas reduziu a pena para 23 anos.

"Após a emissão do mandado de detenção para cumprimento de pena, não tendo sido possível localizá-la em território nacional, a Polícia Judiciária desenvolveu várias diligências junto das suas congéneres internacionais tendo em vista a sua detenção. Em estreita coordenação com o Gabinete Nacional Interpol, foi possível localizar e deter em Jacarta, na Indonésia, a cidadã Mariana Guerreiro Fonseca", explica a PJ.
 
A Polícia Judiciária está agora "a tratar dos procedimentos legais tendo em vista a sua extradição para Portugal a fim de cumprir a pena de prisão decretada pelos tribunais portugueses".

