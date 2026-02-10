"Ministra não acautelou os critérios mínimos": sindicato da PSP lamenta saída "tardia" da ministra da Administração Interna

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 0min
Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral (Lusa/Tiago Petinga)

Para o sindicato, a ministra demissionária demonstrou “falta de capacidade”

O Sindicato dos Polícias Portugueses (SPP/PSP) lamentou esta terça-feira “a saída tardia” da ministra da Administração Interna, considerando que era “claro que os problemas existentes se iriam arrastar e agravar” caso continuasse no cargo.

“Com base no arrastar de negociações e no desacerto dos diplomas entretanto negociados, que acabaram por não incorporar grande parte das sugestões apresentadas pelas organizações sindicais, ficou claro que os problemas existentes se iriam arrastar e agravar”, refere o SPP, em reação à demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

Para o segundo maior sindicato da PSP a ministra demissionária demonstrou “falta de capacidade” e como exemplo referiu o diploma de acesso à PSP, que “não acautelou critérios mínimos” e a tabela de remunerados hoje publicada em Diário da República.

“O SPP/PSP já anteriormente tinha retirado o apoio à agora ministra demissionária, situação que só peca por tardia”, salientou o sindicato, esperando que o primeiro-ministro consiga nomear “alguém com capacidade, vontade e seriedade nas negociações necessárias”.

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, pediu a demissão e o Presidente da República aceitou-a, segundo uma nota oficial divulgada hoje à noite.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, “assumirá transitoriamente as respetivas competências”, logo que a exoneração se torne efetiva.

Esta é a primeira demissão do XXV Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro, pouco mais de oito meses depois da sua posse, a 05 de junho de 2025.

Temas: Maria Lúcia Amaral Ministra da Administração Interna Sindicato dos Polícias Portugueses SPP Demissão

Relacionados

Ministra da Administração Interna demite-se

Maria Lúcia Amaral é a primeira ministra a cair dos Governos de Montenegro

Governo

Maria Lúcia Amaral, a ministra que tinha prometido não "trair o juramento de lealdade" mas que não resistiu à "aprendizagem"

Há 42 min

"Ministra não acautelou os critérios mínimos": sindicato da PSP lamenta saída "tardia" da ministra da Administração Interna

Há 1h e 0min

Maria Lúcia Amaral é a primeira ministra a cair dos Governos de Montenegro

Há 2h e 26min

Ministra da Administração Interna demite-se

Há 3h e 27min
Mais Governo

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

9 fev, 23:13

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

9 fev, 19:38

Ministra da Administração Interna demite-se

Há 3h e 27min

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Ontem às 18:38