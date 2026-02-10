Maria Lúcia Amaral é a primeira ministra a cair dos Governos de Montenegro

Agência Lusa , TFR
Há 55 min
Luís Montenegro e Maria Lúcia Amaral (António Pedro Santos/Lusa)

Ministra da Administração Interna esteve pouco mais de oito meses no cargo, depois de Margarida Blasco não ter sido reconduzida

Maria Lúcia Amaral é a primeira baixa dos Governos PSD/CDS de Luís Montenegro, cerca de oito meses após a sua posse, a 5 de junho de 2025, e depois de Margarida Blasco não ter sido reconduzida no cargo de ministra da Administração Interna.

No primeiro Governo que liderou, e que durou pouco mais de um ano, o atual primeiro-ministro fez uma única remodelação, cerca de dez meses depois da sua posse, com a substituição de seis secretários de Estado, mas sem mudança de qualquer ministro.

Na origem dessas mudanças, esteve a demissão de Hernâni Dias, que criou uma empresa imobiliária já depois de ser governante, tutelando a chamada ‘lei dos solos’.

Inesperadamente, essa remodelação concretizada a 13 de fevereiro foi o início de um mês frenético que culminaria na queda do XXIV Governo, a 11 de março - com menos de um ano em funções - devido à rejeição pelo parlamento de uma moção de confiança apresentada pelo executivo, após semanas de dúvidas sobre a vida patrimonial e pessoal do primeiro-ministro e a empresa Spinumviva.

A demissão da ministra da Administração Interna aconteceu na véspera do debate quinzenal no parlamento na quarta-feira, que deverá ficar marcado pela atuação do Governo na resposta às consequências do mau tempo que causou 15 mortes em Portugal nas últimas duas semanas.

Com parte do país (68 concelhos) em situação de calamidade até domingo, Luís Montenegro responderá pela primeira vez na Assembleia da República à oposição, que criticou a atuação do executivo, sobretudo na fase inicial de resposta à depressão Kristin, com vários partidos a pedirem precisamente a demissão da ministra da Administração Interna.

A constitucionalista Maria Lúcia Amaral assumiu a pasta da ministra da Administração Interna em 5 de junho 2025, com a posse do XXV Governo, depois de ter estado oito anos à frente da Provedoria de Justiça, instituição responsável por receber queixas de cidadãos que vejam os direitos fundamentais violados.

Com 68 anos, Maria Lúcia Amaral substituiu no cargo Margarida Blasco e foi uma das três novidades que Montenegro introduziu no elenco do seu segundo executivo, a par de Gonçalo Saraiva Matias, que entrou como ministro Adjunto e da Reforma do Estado, e Carlos Abreu Amorim, que substituiu Pedro Duarte como ministro dos Assuntos Parlamentares.

Temas: Maria Lúcia Amaral Ministra da Administração Interna Luís Montenegro Presidente da República Demissão

Relacionados

Ministra da Administração Interna demite-se

Governo

Maria Lúcia Amaral é a primeira ministra a cair dos Governos de Montenegro

Há 55 min

Ministra da Administração Interna demite-se

Há 1h e 56min
02:01

Reparação de diques e intervenção nas margens dos rios e no litoral: estas são as preocupações da ministra do Ambiente

Hoje às 14:50

Governo estende prazo para contribuintes afetados pagarem impostos até 30 de abril

Hoje às 12:45
Mais Governo

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Ontem às 20:30

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Ontem às 23:13

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Hoje às 09:55

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

Ontem às 19:38

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Ministra da Administração Interna demite-se

Há 1h e 56min

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 2h e 44min

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Ontem às 12:27

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

Mais doentes em lista de espera, mais utentes sem médicos de família, menos consultas médicas e menos cirurgias. Relatório desvenda cenário atual do SNS

Hoje às 07:00