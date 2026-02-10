André Ventura fala num "falhanço evidente" do Governo após demissão da ministra da Administração Interna

Há 1h e 11min

A demissão de Maria Lúcia Amaral foi confirmada esta terça-feira pelo Presidente da República. André Ventura fala num "erro de casting"

A demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, motivou uma reação dura de André Ventura, que aponta o episódio como mais uma prova da incapacidade do Governo para responder às crises que o país tem enfrentado.

Numa publicação na rede social X, o líder do Chega considera que a saída da ministra evidencia “a incapacidade do Governo em gerir todas as adversidades que o país tem enfrentado, desde os incêndios ao recente fenómeno das tempestades”.

Esta demissão da Sra. Ministra da Administração Interna é a prova da incapacidade do Governo em gerir todas as adversidades que o país tem enfrentado, desde os incêndios ao recente fenómeno das tempestades. É um falhanço evidente de Luís Montenegro que, da saúde à administração… — André Ventura (@AndreCVentura) February 10, 2026

“É um falhanço evidente de Luís Montenegro que, da saúde à administração interna, vai perdendo o controlo do Governo. Quanto mais tempo vai demorar até serem resolvidos os outros 'erros de casting' deste Governo? Portugal merece muito mais!”, escreveu André Ventura na rede social X.

“Quanto mais tempo vai demorar até serem resolvidos os outros ‘erros de casting’ deste Governo? Portugal merece muito mais!”, acrescentou o líder do Chega.

A demissão de Maria Lúcia Amaral foi confirmada esta terça-feira pelo Presidente da República. Em comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa informou que aceitou o pedido de demissão da ministra, sublinhando que esta “entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”.

Segundo a Presidência da República, o pedido de demissão foi proposto pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, que passará a assumir de forma transitória a tutela da Administração Interna.