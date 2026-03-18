Governo diz que "precisamos de pensar" em "poupar petróleo, diesel, eletricidade e gás" e admite "crise de abastecimento"

O que é que mais a preocupa com aquilo que está a acontecer?

O que mais me preocupa aqui, de vários aspetos, há a subida do preço do combustível líquido, do petróleo, com uma grande subida do diesel e do jet fuel, que têm influências na nossa economia e na economia europeia, e depois a subida do gás, que não tem sido tão elevada como foi na crise de 22, mas que poderá subir. Aí no gás há duas componentes, uma é a indústria, setores que precisam de gás na sua produção, cerâmica, vidro, portanto há muito em Portugal, pequenas e médias indústrias, médias indústrias, que necessitam do gás, e também uma franja dos consumidores vulneráveis que ainda podem ser atingidos, porque ainda utilizam gás nas suas habitações, nomeadamente a botija de gás. Ainda não estamos lá, estou inquieta porque pode vir aí, se a guerra não acabar.

O que nós temos de estar é preparado, vai ter lugar uma reunião muito importante, quinta e sexta, dos primeiros ministros e dos chefes de governo, nós vamos ter também em Portugal o debate quinzenal amanhã com o senhor primeiro-ministro, e, portanto, aí é no fim desta semana que começam a ser tomadas as decisões, o que nós estamos a fazer.

Mas o que é que pode vir aí, se isto continua, o que é que acontece? Há várias medidas que os Estados mesmos podem tomar, mas não na ótica das medidas, mas na ótica da situação macro, o que é que pode acontecer se isto se mantiver?

Se nós não conseguirmos, com as medidas, conter o preço do petróleo e do gás, há influência desse preço em muitos outros setores da economia, e setores na distribuição, no setor alimentar, na agricultura, porque depois tem influência nos fertilizantes, portanto temos de evitar que isso aconteça. E, portanto, estamos a fazer o nosso trabalho de casa.

Mas é possível evitar, senhora ministra, que os consumidores portugueses sintam o impacto disto, porque é inevitável sentir de uma forma ou outra?

É possível mitigar, é possível diminuir, e isso foi feito em 22, numa situação em que os preços foram muito mais abruptos, o aumento do gás, muito mais do que está a ser agora.

Mas não é possível evitar totalmente?

Não evitar totalmente, mas é possível mitigar, e é isso que nós estamos a fazer, tivemos reunidos os ministros da Energia ontem, hoje, amanhã foi o Conselho do Ambiente, mas foi essencialmente os ministros que têm a responsabilidade do clima, esta manhã, da tarde é dedicado ao ambiente, e, portanto, nós estamos a olhar para o que é possível das medidas, para cada medida, se é preciso ou não legislação adicional, se é preciso fazer em conjunto e reportar à comissão o impacto ambiental.

Daquilo que nos explicou ontem, parece que, pelo menos, as medidas que nos falou são medidas fáceis, não é?

Sim, nós estamos a olhar primeiro para as mais fáceis, sim, as mais simples, e que têm também menos impacto financeiro e que não precisam de legislação, porque a crise de 2022 já preparou a União Europeia e os Estados-membros individualmente para este tipo de crise.

Houve muita legislação produzida nessa altura, tanto para o aumento do gás como para o mercado da eletricidade, que têm previsto o que é que se faz no caso de uma emergência energética.

Até onde é que se pode ir com o escopo legislativo que já temos desenvolvido e qual é o pressuposto em termos de preços?

Por exemplo, a legislação que existe a nível europeu, o regulamento do gás e o mercado europeu de eletricidade, preveem que no caso de uma emergência, e definem lá o que é que é uma emergência, tipicamente um aumento de 70% no gás, que os Estados-membros podem auxiliar os seus consumidores, as pessoas, as famílias, e podem auxiliar as empresas, nomeadamente, diz PME, mas no caso português.

E isso significa ir até onde, senhora ministra, as contas?

Depois, essas contas estão a ser feitas, claro que são decisões do Governo, que passam muito pelo senhor ministro das Finanças, ministro da Economia e pelo conselho de ministros.

Tem falado muito com o ministro das Finanças.

Temos trabalhado em conjunto, não é, finanças e economia, preparando também uma nota em conjunto da situação e das várias possibilidades de atuação. Portanto, nós temos o trabalho preparado no caso de uma emergência, saber quais são as medidas que, coordenado com os nossos vários princípios. Primeiro que sejam temporárias, depois que não se mude o rumo que nós e que a Europa está a seguir, baseado no mercado - temos um mercado para a eletricidade, é um dos princípios do mercado que devemos continuar e depois a política climática com o mercado de carbono. Isso não se deve mudar, deve continuar.

Fiquei confortável com o que li, com a entrevista que o presidente do conselho tão bem deu, que falou sempre de medidas temporárias. As medidas devem ser temporárias e deve haver uma coordenação a nível europeu para não distorcer o mercado interno europeu. Nós não podemos ter países que ajudam muito mais as suas empresas do que outros, porque isso distorce e dá cabo da economia dos países mais frágeis do ponto de vista financeiro.

Os tetos ao preço do gasto são uma forma de distorcer também?

Os tetos ao preço do gasto são uma forma de distorcer. Pode ser admitido se for muito temporária, uma medida temporária em condições muito especiais.

Estão em cima da mesa para Portugal?

Está na carta da senhora presidente, não é a medida que a mim pessoalmente me agrada mais porque, por exemplo, o mecanismo ibérico que foi usado em 2022 diminuiu a confiança dos investidores na Península Ibérica, dos investidores de renovadas durante um certo período, depois foi retomada e, felizmente, agora a confiança voltou.

Mas nós temos de ter tudo isso em consideração. Sempre que alteramos a legislação e condições de mercado estamos a perturbar o interesse, o incentivo ao investimento e nós estamos numa linha ascendente de ter muito investimento de renováveis e da própria indústria em Portugal porque temos potencial de indústria renovável e não devemos ter ações que perturbem essa confiança que os investidores têm no nosso país. E tudo o que fizemos tem de ser muito bem estudado, tem que ser temporário e queremos ajudar as empresas, queremos ajudar as pessoas, as famílias, principalmente os mais vulneráveis a não sofrerem de uma forma exagerada este impacto do preço da eletricidade e do gás e do petróleo, mas não podemos.

E o senhor ministra, porque os mais vulneráveis têm, por exemplo, o programa de botija solidária, do qual já falámos, mas a classe média é frequentemente muito penalizada por este tipo de...

Não, mas quando olharmos para as medidas vamos com certeza olhar para toda a sociedade, portanto, os consumidores e também as empresas.

Ou seja, vai ser transversal.

Sim, e vamos ver o que é que sai do Conselho Europeu, é aí que as decisões serão tomadas. O que, como eu disse, o que foi feito agora foi o preparar, o listar, os vários países informaram o que é que estão a preparar, o que é que está em cima da mesa, mas também há muito poucas decisões ainda que foram tomadas pelos vários países. Nós já tomamos a decisão do ISP, que tem sido importante para diminuir o impacto na gasolina e no gasóleo.

Até quando é que se pode manter o desconto no ISP?

O que está dito pelo senhor ministro das Finanças é sempre que o aumento seja superior a 10 cêntimos. Vamos ver o evoluir, eu continuo a ter alguma esperança de que isto seja uma questão de semanas e não de meses, porque, como eu digo, é muito difícil uma situação destas, em que está a ser atacado o coração dos combustíveis fósseis, porque é gás e petróleo, que a economia mundial consiga aguentar durante muito tempo e, portanto, a nossa esperança é que seja relativamente rápida uma questão de semanas esta situação.

Estamos a chegar ao fim, queria só falar, a fatura da eletricidade, há uma série de componentes que determinam o preço, ontem explicou-nos que seria possível baixar.

É possível baixar a fatura da eletricidade para os consumidores portugueses?

É assim, a fatura da eletricidade, a nossa expectativa é que com a diminuição das tarifas garantidas, nos próximos anos, se possa baixar a fatura da eletricidade. Eu não falei neste período, neste período, com o aumento do gás, temos que ter alguma atenção porque o gás, se nada for feito, também influencia o preço da eletricidade. Felizmente, nós temos mais de 80% de energias renováveis, o número de horas em que o preço da eletricidade é ditado pelo gás é muito baixo. De qualquer maneira, há algum período de tempo que o preço da eletricidade é ditado pelo preço do gás e se isso continuar com um grande aumento do gás, acima dos 70%, podemos aí também interferir para que esse impacto do preço do gás na formação do preço da eletricidade seja cortado, seja diminuído e não haja esse impacto. Mas isto é agora num período muito limitado enquanto existir este, esperamos nós que seja limitado enquanto existir este conflito.

De um modo geral, a nossa perspetiva para os próximos anos, com a diminuição das tarifas garantidas, poderemos ter as condições de diminuir a tarifa da eletricidade.

Mas no imediato, Sra. Ministra, quem nos estiver a ver e teme eventualmente vir a pagar mais na fatura da eletricidade, pode contar com alguma coisa? Era isso que eu estava a tentar perceber.

O impacto na tarifa da eletricidade, devido à guerra, é isso que me está a perguntar. Sim, sim, sim. Ou seja, tudo o que está a acontecer.

Poderá haver um impacto no aumento da tarifa. Nós não usamos muito gás. É um facto que a seguir ao apagão, por precaução, as centrais de ciclo combinado de turbinas a gás, que temos várias, entraram porque dão estabilidade ao sistema, mas nós também temos as hídricas que também têm o mesmo tipo de função e a nossa recomendação agora tanto à REN, como também já fizemos em relação à ERSE, é que haja cada vez menos essa utilização caso não seja necessário o custo da utilização de gás, nós já estabilizamos bastante o sistema, percebemos que a seguir ao apagão foi necessário haver mais funcionamento a gás, mas neste momento temos que ter alguma contenção no gás, exatamente porque o gás está caro, para diminuir o número de horas de quem dita o preço da eletricidade ser o gás.

Agora, é uma crise grande, é uma crise grande comparada à de 22. A de 22 afetou muito a Europa, porque, de um momento para o outro, ficámos sem o fornecimento de gás, principalmente Portugal, nem tanto, mas todo o resto da Europa, e não havia portos de gás natural e que feitos suficientes para diversificar, isso agora já não, já temos muitos portos em toda a costa europeia para importar gás de muitos sítios, portanto, estamos melhor preparados, mas a crise é global, não é só a Europa, é global, vai afetar brutalmente a Ásia e todos sofremos, não é?

Portanto, ela agora é só uma crise de preço, mas, se não acabar durante algumas semanas, poderá ser mesmo uma crise do abastecimento, não é?

Porque uma crise de preço, durante muito tempo, depois transforma-se numa crise de abastecimento.

E aí, o que é que a Europa faz?

Aí também temos que pensar, e já pensamos, também olhámos para as medidas que foram tomadas em 22, na poupança da eficiência energética, poupança nos transportes, há muitas medidas, os portugueses continuam a utilizar muitos carros, no fim de semana havia grandes engarrafamentos, se calhar precisamos pensar um pouco melhor em poupar mais em todo o sector da energia, seja é o petróleo, o diesel, a própria eletricidade e gás, portanto, há essas medidas ainda que não tomamos, mas que são medidas que podem vir a ser tomadas, já foram tomadas no passado em várias crises energéticas, portanto, estão estudadas e sabemos o efeito.