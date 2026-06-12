Apoio à compra de carros elétricos "esgotou em poucas horas"

Agência Lusa , PP
Há 54 min
Maria da Graça Carvalho (TIAGO PETINGA/LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ministra do Ambiente confirma que este ano não haverá mais nenhum concurso

A ministra do Ambiente e Energia anunciou que o concurso para apoio à aquisição de carros elétricos aberto esta quinta-feira fechou “em poucas horas” e devido ao conflito no Médio Oriente não abrirá mais nenhum este ano.

“Abriu às 16:30 [de quinta-feira] e à noite já tinha esgotado. Esgotou em poucas horas os 10 milhões de euros [ME]. Havia várias categorias, a dos carros e bicicletas esgotaram em muito poucas horas”, anunciou aos jornalistas Maria da Graça Carvalho.

No entender da ministra, isso “mostra, por um lado, a apetência que as pessoas têm, a consciência que é preciso eletrificar, descarbonizar, não depender dos combustíveis fósseis, e isso é bom”.

Segundo informação do Ministério do Ambiente e Energia adiantada à agência Lusa, nas vagas disponíveis ainda no primeiro dia de abertura do aviso, quinta-feira, pelas 16:30, a primeira categoria a esgotar foi a de veículos ligeiros de passageiros, para pessoas singulares, pelas 18:18, cerca de duas horas depois.

“Na categoria de motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos: vagas esgotadas às 20:35 (em cerca de quatro horas); carregadores para veículos elétricos em condomínios multifamiliares: vagas esgotadas às 20:40 (em cerca de quatro horas) e bicicletas citadinas convencionais: vagas esgotadas às 22:48 (em cerca de sete horas)”, refere.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Aos jornalistas, à margem da cerimónia comemorativa dos 35 anos da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, em Tondela, distrito de Viseu, a ministra assumiu que “não deverá abrir mais nenhum [concurso] este ano”.

“Estamos a acudir a muitos eventos, e alguns contraditórios. O Fundo Ambiental, que é quem financia os carros elétricos, está também a financiar parte das obras dos estragos ambientais nos rios, nos diques, em parte do litoral, que foram danificados com as tempestades”, argumentou.

E, acrescentou, numa altura em que o Governo estava “focado em repor os danos” causados pelas tempestades de fevereiro, “aparece a crise do Médio Oriente” que tem levado o Governo a “ter que ajudar no gasóleo, na botija solidária, no transporte de mercadorias, nos táxis e nas ambulâncias dos bombeiros, também através do Fundo ambiental”.

“Por outro lado, também temos de diminuir a quantidade de combustível e, portanto, o apoio aos carros elétricos é também muito importante, só que temos que gerir prioridades que concorrem umas com as outras e estamos completamente focados nestas áreas do Fundo Ambiental”, justificou a governante.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com isto, a ministra disse que os projetos “mais tradicionais” do Fundo Ambiental, de outros anos ficam “um pouco prejudicados, pelo menos, enquanto esta crise do Médio Oriente se mantiver” e, quando acabar, “liberta algum financiamento” que está a ser usado na ajuda ao gasóleo e gasolina.

Neste sentido, Maria da Graça Carvalho assumiu que, nessa altura, o governo poderá “decidir ter mais apoios aos carros elétricos, mas se não se verificar uma descida dos preços de combustíveis, vai ser difícil voltar a abrir este ano”.

“Esperamos por todos os motivos que haja paz, não haja guerra, mas também para poder usar o fundamental noutras prioridades”, rematou.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Maria da Graça Carvalho Carros elétricos Concurso Ambiente Ministra
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Negócios

Ford chama mais de 250.000 carros para revisão por problemas no motor

Há 3 min

Apoio à compra de carros elétricos "esgotou em poucas horas"

Há 54 min

Crédito à habitação: Euribor a seis meses sobe para máximo desde janeiro de 2025

Há 3h e 41min

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:50
Mais Negócios

Mais Lidas

Depois do calor, chegam as trovoadas: IPMA coloca quatro distritos sob aviso

Hoje às 10:05

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Hoje às 07:45

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

Ontem às 10:59

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Ontem às 11:27

Falso alarme: Pentágono volta a abrir após "incidente com materiais perigosos"

Ontem às 16:17

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

Hoje às 07:20

"Acordo de Islamabad": o que prevê o memorando de entendimento entre EUA e Irão

Há 3h e 56min

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

A "Novorossiya" era a principal via de abastecimento das tropas russas na Crimeia, agora, por causa dos drones ucranianos, é "a estrada da morte"

Ontem às 13:34

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:50

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

10 jun, 11:59

Da invasão ao entendimento: EUA dão volta de 180 graus em horas mas deixam duas grandes dúvidas no ar

Ontem às 22:23