Suspeito do homicídio da filha de Delfina Cruz fica em preventiva

CNN Portugal , AG
Há 1h e 20min
maria.amaral

Autoridades detiveram o suspeito na Lourinhã no mesmo dia em que encontraram o corpo de Maria Custódia Amaral

O homem detido por suspeitas de envolvimento do homicídio de Maria Custódia Amaral, filha da também falecida atriz Delfina Cruz, vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

A decisão foi confirmada pelo juiz esta segunda-feira, quando o suspeito de assassinar a agente imobiliária se apresentou em tribunal para conhecer as medidas de coação.

Através da Unidade Nacional de Contraterrorismo, a Polícia Judiciária (PJ) desencadeou no sábado uma operação policial tendo realizado uma busca domiciliária à residência do suspeito, “onde foram encontrados vestígios hemáticos [de sangue] relevantes, que vieram a corroborar as fortes suspeitas”, informou a PJ em comunicado.

Depois de efetuada inspeção ao local, a PJ informou que ia “realizar diligências tendo em vista o levantamento do cadáver do sítio onde foi escondido”, tendo encontrado o corpo pouco depois.

Na sequência da investigação, o alegado homicida da agente imobiliária, que esteve desaparecida 12 dias, foi detido na Lourinhã.

A detenção do suspeito ocorreu no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito, emitido pelo magistrado do Ministério Público titular do inquérito.

A PJ adianta no comunicado que os agentes vão continuar a investigação “com vista ao cabal apuramento das circunstâncias em que o crime ocorreu”.

Temas: Maria Custódia Amaral Morte Delfina Cruz Homicídio

Crime e Justiça

