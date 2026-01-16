Trump diz que Corina Machado lhe deu medalha de Nobel por trabalho realizado

Agência Lusa , AM
Há 3h e 18min
María Corina Machado e Donald Trump (Getty Images)

Donald Trump acrescentou que Machado é "uma mulher maravilhosa que passou por tanto" e que a entrega da medalha, num encontro entre ambos na Casa Branca, é um "gesto maravilhoso de respeito mútuo"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a líder da oposição da Venezuela, María Corina Machado, lhe deu como presente a medalha do Prémio Nobel da Paz como reconhecimento pelo trabalho que tem feito.

Numa publicação na rede social que detém, a Truth Social, Trump disse que foi "uma grande honra" conhecer Machado, na quinta-feira, e que a venezuelana lhe ofereceu a medalha devido ao trabalho que realizou durante o atual mandato.

O gesto remetia aos laços históricos entre os Estados Unidos e a Venezuela e visava reconhecer o que classificou de “compromisso singular de Trump" com a liberdade da Venezuela, disse Machado, citada pelo jornal New York Times.

O Instituto Nobel da Noruega já tinha esclarecido este mês que María Corina Machado não podia doar o Nobel da Paz ao Presidente dos Estados Unidos, como afirmou ser sua intenção, nem a qualquer outra pessoa.

“Uma vez anunciado, o Prémio Nobel da Paz não pode ser revogado, transferido ou partilhado com terceiros”, afirmou o instituto num breve comunicado em 10 de janeiro.

“A decisão é final e irrevogável”, acrescentou.

María Corina Machado tinha afirmado que gostaria de entregar ou partilhar o prémio com Trump, que ordenou a operação militar dos Estados Unidos que levou à captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da mulher, Cilia Flores.

Ambos foram transportados para Nova Iorque, onde enfrentam acusações de quatro crimes federais, incluindo de conspiração para narcoterrorismo.

Corina Machado almoçou com Donald Trump na Casa Branca, menos de duas semanas após a operação militar.

A líder da oposição venezuelana entrou na residência presidencial dos Estados Unidos por uma porta lateral, em vez da entrada principal, reservada para chefes de Estado e altas autoridades, e não respondeu às perguntas da imprensa à chegada.

Foi o primeiro encontro entre os dois e foi fechado à imprensa.

Após o encontro, a venezuelana cumprimentou apoiantes e seguiu para o Capitólio, onde se reuniu com membros do Congresso.

Apesar dos elogios a Trump, a porta-voz da Casa Branca esclareceu - enquanto o encontro ainda decorria - que o Presidente norte-americano mantém a opinião de que María Corina Machado não tem apoio suficiente no país para liderar uma transição na Venezuela.

Karoline Leavitt insistiu que o Governo venezuelano, atualmente liderado de forma interina por Delcy Rodríguez, está a fazer um bom trabalho ao cumprir as exigências de Washington, sobretudo em relação ao petróleo.

