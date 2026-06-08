"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Há 32 min

Imagens mostram vários momentos durante vários minutos, desde contramão a ultrapassagens de sinais vermelhos

O relógio batia nas 22:00 quando um carro desgovernado provocou o pânico na Marginal de Cascais, levando várias pessoas a filmarem o que se passou e a partilharem o caso nas redes sociais.

Um carro fez grande parte daquela ligação em contramão e, apesar do susto, não houve vítimas ou danos a registar. Em todo o caso, a PSP já desencadeou uma caça ao homem.

As filmagens que apareceram nas redes sociais e que pode ver no vídeo associado a este artigo mostram a zona da Parede, entre Cascais e Oeiras, onde uma viatura completamente desgovernada colocou em perigo quem seguia na estrada.

As imagens mostram um carro a andar em sentido contrário, a passar um sinal vermelho e a seguir viagem como se nada se passasse.

A CNN Portugal falou com um dos vários condutores que presenciaram o que se passou, e que rapidamente foi para as redes sociais denunciar o sucedido.

“Ainda hoje custa-me a acreditar que consegui sair desta”, confessa Fernando Pacheco, que ia calmamente no seu táxi quando se deparou com a viatura.

“Vou na faixa da direita a uma velocidade dentro daquilo que a norma prevê. Sinto que estou a ser ultrapassado pela esquerda por um colega taxista e vejo o táxi a fazer o movimento brusco que está no vídeo. O táxi encosta-se à direita e eu vejo aquelas luzes a virem contra mim”, descreve, lembrando que passou dos 50 quilómetros por hora para apenas 10.

Fernando Pacheco ainda bateu com o carro na berma, mas acabou por sair totalmente ileso do caso, que até já tinha começado antes.

Noutro vídeo a que a CNN Portugal teve acesso ouve-se um condutor a perguntar se "este gajo é louco ou quê? Está a ver se mata alguém?". Esse mesmo condutor refere depois que vai ligar para a polícia.

As imagens mostram que andou vários minutos de faixa em faixa, a passar por cima dos pinos de sinalização e a ultrapassar sinais vermelhos.

“Tenho 30 e poucos anos de táxi e é a primeira vez que tenho um susto tão grande que me deixasse petrificado”, admite Fernando Pacheco, que pede a rápida identificação do condutor.

É algo que está já ao cargo da PSP, que até já elaborou o auto da notícia, tendo acesso à marca e modelo do carro, bem como à matrícula, encontrando-se a realizar as devidas diligências.