Transporte fluvial entre a margem sul e Lisboa com alteração de horários na quarta-feira

Agência Lusa , MJC
29 dez 2025, 17:59
Barcos Transtejo (Foto: AWAY/ DR)

O último dia do ano terá horários especiais

Os horários em todas as ligações fluviais da Transtejo Soflusa na quarta-feira, dia 31 de dezembro, serão equivalentes aos aplicados nos sábados, mas com extras, anunciou a empresa.

Segundo informação disponibiliza no site da Transtejo Soflusa, para a ligação entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa) e vice-versa serão acrescentados 13 horários aos 33 existentes aos sábados.

Ao todo estarão disponíveis 46 horários, mantendo, tal como é hábito, as últimas ligações: à 01:30 entre o Barreiro e Lisboa e às 02:00 entre Lisboa e o Barreiro.

Nos dias de semana, a ligação entre o Barreiro e o Terreiro do Paço tem 76 horários disponíveis, com o serviço a ter início às 05:05 e a terminar à 01:30.

Já no sentido Terreiro do Paço – Barreiro, a empresa tem 75 horários com início às 05:30 e fim às duas da manhã.

Para a ligação entre Cacilhas e o Cais do Sodré (Lisboa), a Transtejo-Soflusa anuncia mais seis horários e, entre o Cais do Sodré e Cacilhas, mais cinco horários. Aos sábados, domingos e feriados esta ligação tem ao todo 56 horários, sendo o último barco a 01:40.

Nos dias úteis, a empresa assegura 83 horários nesta ligação.

Já no que se refere à ligação fluvial entre o Seixal e o Terreiro do Paço, a empresa anunciou que ao horário de sábado que tem habitualmente 11 serviços, com o último barco às 22:00 no sentido Lisboa/Seixal, serão acrescentados mais quatro na quarta-feira: Um às 06:10 e outro as 22:00 entre o Seixal e Lisboa e às 06:35 e 23:15 entre Lisboa e Seixal.

Nos dias úteis existem 27 ligações entre o Seixal e Lisboa e vice-versa.

Para a travessia entre o Montijo e o Terreiro do Paço, a empresa anuncia mais dois serviços: Um entre o Montijo e o Cais do Sodré às 22:30 e outro entre o Cais do Sodré e o Montijo às 23:15. Habitualmente aos sábados o ultimo barco de ligação entre estas duas cidades era às 22 horas.

Nesta ligação a empresa disponibiliza durante os dias de semana 22 horários no sentido Montijo - Lisboa e 21 horários no sentido inverso.

No que respeita ao serviço fluvial Trafaria – Porto Brandão – Belém, o horário previsto para quarta-feira é o habitualmente praticado ao sábado, sem estarem previstos extras.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas (Almada), Barreiro e Trafaria/Porto Brandão (Almada), no distrito de Setúbal, e Lisboa.

