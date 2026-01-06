Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

Daniela Rodrigues
6 jan, 18:41
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Viatura em que os suspeitos fugiram foi encontrada carbonizada em Palmela

Dois indivíduos são suspeitos de um ataque armado ocorrido esta tarde, cerca das 16:30, na Rua Semião Nascimento, na Charneca da Caparica.

A TVI e a CNN Portugal apuraram que os suspeitos circulavam numa carrinha e são descritos como um homem alto e magro e outro também magro, mas de compleição mais robusta.

Após os disparos, os suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura Renault, que viria a ser encontrada carbonizada na localidade do Poceirão, Palmela. O automóvel apresentava vários impactos de bala.

No local do ataque foram recolhidos invólucros de munições de calibre 7.62, compatíveis com armamento de guerra. Apesar da violência da ocorrência, não há registo de feridos. As duas vítimas, que seguiam na viatura atingida, saíram ilesas e estão, neste momento, a ser ouvidas pela GNR.

As autoridades continuam a investigar o caso, com o objetivo de apurar as circunstâncias do ataque e localizar os suspeitos envolvidos. A Polícia Judiciária foi chamada ao local e deverá assumir a investigação do caso.

