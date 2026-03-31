Marco Rubio falou com Paulo Rangel para agradecer "cooperação de Portugal no setor da Defesa"

Há 1h e 57min

Secretário de Estado dos EUA destacou também a "solidez contínua das relações bilaterais" entre os dois países

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott.

"O secretário de Estado Marco Rubio conversou com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, e destacou a solidez contínua das relações bilaterais entre os EUA e Portugal. O secretário Rubio agradeceu ao ministro Rangel pela estreita cooperação económica e no setor da Defesa de Portugal. Ambos os líderes manifestaram o seu empenho na segurança transatlântica", pode ler-se na nota publicada no site do Departamento de Estado.