Marco Rubio falou com Paulo Rangel para agradecer "cooperação de Portugal no setor da Defesa"

CNN Portugal , PF
Há 1h e 57min
Marco Rubio na Conferência de Munique (AP)

Secretário de Estado dos EUA destacou também a "solidez contínua das relações bilaterais" entre os dois países

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, anunciou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott.

"O secretário de Estado Marco Rubio conversou com o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, e destacou a solidez contínua das relações bilaterais entre os EUA e Portugal. O secretário Rubio agradeceu ao ministro Rangel pela estreita cooperação económica e no setor da Defesa de Portugal. Ambos os líderes manifestaram o seu empenho na segurança transatlântica", pode ler-se na nota publicada no site do Departamento de Estado.

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