Governo desmente elogio de Marco Rubio a Portugal relacionado com a guerra

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"Para ser justo, há países da NATO que foram muito úteis para nós. Vou só dizer um: Portugal. Disseram que sim mesmo antes de perguntarmos o que quer que fosse", disse o secretário de Estado dos EUA

O Governo português desmentiu esta quinta-feira declarações de Marco Rubio sobre o apoio dado por Portugal aos EUA na guerra contra o Irão.

O secretário de Estado dos EUA afirmou que o Governo português deu autorização para o uso da Base das Lajes mesmo antes de saber qual era o pedido.

“Quando temos parceiros da NATO que nos negam a utilização dessas bases, quando a principal razão pela qual a NATO é boa para a América, nos é agora negada por Espanha, por exemplo. Então, qual é o propósito da Aliança? Começa a parecer que são aliados apenas quando querem ser”, disse Rubio a bordo do Air Force One.

“Para ser justo, há países da NATO que foram muito úteis para nós. Vou só dizer um: Portugal. Disseram que sim mesmo antes de perguntarmos o que quer que fosse”, concluiu o governante americano.

Em comunicado enviado às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros desmentiu Rubio.

“Como se explicou publicamente e, em detalhe, à Comissão de Negócios Estrangeiros (no dia 7 de abril), o pedido a Portugal para utilização da Base das Lajes só foi feito já depois do ataque ao Irão, sendo que o Governo português só autorizou mediante condições que foram logo tornadas públicas e que são conhecidas”, começou por explicar o Governo.

“A declaração do secretário de Estado Marco Rubio não se aplica, pois, de todo a Portugal e não sabemos se se aplica a algum dos outros países a que se referiu”, pode ler-se na nota enviada pelo ministério de Paulo Rangel.