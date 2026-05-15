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EUA ficaram desconfortáveis com a reação do Governo português às declarações de Marco Rubio

Luís Costa Ribas
Há 28 min

Comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros deixou a administração Trump agastada, optando por manter o silêncio

O governo americano ficou desconfortável com a reação do Governo português às declarações do secretário de Estado Marco Rubio, apurou a CNN Portugal.

Segundo uma fonte diplomática, os americanos chegaram a preparar um comentário às declarações de Rubio, não para dizer que estava enganado, mas para reenquadrar aquilo que tinha sido dito pelo governante.

No entanto, a reação do Executivo português, que desmentiu as palavras de Rubio, deixou o governo americano agastado, tendo a administração Trump optado pelo silêncio.

Contactado pela CNN Portugal, o Departamento de Estado dos EUA recusou comentar.

O que aconteceu

Esta semana, Rubio disse que Portugal deu autorização para o uso da Base das Lajes mesmo antes de saber qual era o pedido.

“Para ser justo, há países da NATO que foram muito úteis para nós. Vou só dizer um: Portugal. Disseram que sim mesmo antes de perguntarmos o que quer que fosse”, disse o governante americano.

Em comunicado enviado às redações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros desmentiu Rubio.

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“Como se explicou publicamente e, em detalhe, à Comissão de Negócios Estrangeiros (no dia 7 de abril), o pedido a Portugal para utilização da Base das Lajes só foi feito já depois do ataque ao Irão, sendo que o Governo português só autorizou mediante condições que foram logo tornadas públicas e que são conhecidas”, começou por explicar o Governo.

“A declaração do secretário de Estado Marco Rubio não se aplica, pois, de todo a Portugal e não sabemos se se aplica a algum dos outros países a que se referiu”, pode ler-se na nota enviada pelo ministério de Paulo Rangel.

Temas: Marco Rubio Paulo Rangel Rubio Governo português NATO
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