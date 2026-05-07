Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Rubio viaja para Roma para reaproximar Washington do Papa e de Meloni

Agência Lusa , AM
Há 3h e 30min
Marco Rubio (AP)

Rubio negou que a viagem a Itália fosse motivada por esse desentendimento e revelou que pretende abordar com o papa a distribuição de ajuda humanitária em Cuba, uma vez que o Vaticano tem sido, desde há anos, mediador entre Washington e Havana

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, partiu esta quarta-feira com destino a Roma com o objetivo de restabelecer as relações com o Papa Leão XIV e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Rubio, de confissão católica, chegará esta manhã à capital italiana e deslocar-se-á ao Vaticano para uma audiência com o pontífice, enquanto na sexta-feira será recebido por Meloni antes de regressar a Washington.

Leão XIV, o primeiro papa norte-americano da história e que, antes da sua eleição, há agora um ano, tinha criticado as políticas migratórias de Trump, tem mantido um desentendimento à distância com o Presidente norte-americano, Donald Trump, desta vez por causa da guerra no Irão.

No passado dia 7 de abril, o papa classificou de "inaceitável" a ameaça do Presidente norte-americano de acabar com "uma civilização inteira" na guerra contra o Irão, ao que Trump respondeu, considerando-o "fraco" e "péssimo em política externa".

O inquilino da Casa Branca partilhou ainda nas redes sociais uma imagem gerada por inteligência artificial na qual se representava a si próprio como Jesus Cristo, algo que indignou parte da comunidade católica.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Uma semana depois, Leão XIV deu o assunto por encerrado, assegurando que não teme a Administração Trump nem tem interesse em debater com o Presidente.

Trump voltou, no entanto, a atacar o papa esta semana, já depois da viagem de Rubio ao Vaticano ser anunciada oficialmente, acusando o pontífice de "colocar em risco muitos católicos" porque "acredita que não há problema em o Irão possuir uma arma nuclear".

Numa conferência de imprensa na terça-feira na Casa Branca, Rubio negou que a viagem a Itália fosse motivada por esse desentendimento e revelou que pretende abordar com o papa a distribuição de ajuda humanitária em Cuba, uma vez que o Vaticano tem sido, desde há anos, mediador entre Washington e Havana.

Também o vice-presidente norte-americano, JD Vance, a figura católica de maior hierarquia na Administração dos Estados Unidos, criticou o papa, afirmando que deve concentrar-se na teologia e não na política.

Tanto Marco Rubio como JD Vance reuniram-se no ano passado com Leão XIV no Vaticano, no início do seu pontificado, mas o responsável pela gestão das relações diplomáticas entre Washington e a Santa Sé é Rubio, não Vance.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O confronto com o pontífice também interferiu na relação entre a Casa Branca e Governo italiano de Meloni, considerada até agora uma das principais aliadas de Trump na Europa.

A primeira-ministra saiu em defesa do papa perante os ataques do Presidente norte-americano, ao que Trump respondeu classificando a sua postura de "inaceitável".

"É ela que é inaceitável porque não se importa se o Irão tem uma arma nuclear e faria a Itália voar pelos ares em dois minutos se tivesse a possibilidade", acusou o líder republicano.

A tensão aumentou ainda mais na sequência da recusa dos países europeus em se juntarem aos Estados Unidos numa operação militar para reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão, pelo que Trump ameaçou reduzir as tropas norte-americanas destacadas na Itália, Espanha e Alemanha.

Meloni defendeu esta segunda-feira que não concorda com essa decisão e alegou que a Itália "sempre respeitou os seus compromissos e os acordos assinados" com os seus aliados, mesmo quando os seus interesses diretos não estavam em jogo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Marco Rubio Itália Roma Washington Eua
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Juiz divulga suposta carta de suicídio de Jeffrey Epstein

Há 35 min

Lula da Silva chega aos EUA para discutir dossiers difíceis com Donald Trump

Há 3h e 14min

Rubio viaja para Roma para reaproximar Washington do Papa e de Meloni

Há 3h e 30min
06:36

"Trump anunciou um acordo que não está pronto e diz que se não for cumprido haverá ataques piores. É um voltar à estaca zero"

Ontem às 17:36
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Português ganha força no mundo e já é visto como língua de futuro

5 mai, 10:01

Uma das maiores cidades do planeta está a afundar tão rapidamente que já é visível do espaço

Ontem às 12:08

Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

Ontem às 10:26

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

A China acaba de ter uma vitória na guerra Irão vs. EUA

Ontem às 18:25

Governo preocupado com falta de jet fuel. "Mesmo que haja nos aeroportos portugueses, os aviões não chegarão a Portugal e, portanto, os turistas não chegarão"

5 mai, 16:20

Um dos militares feridos no salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral

Há 2h e 53min

Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos na final da Champions - outra vez: Bayern 1-1 PSG (fim, veja aqui os golos)

Ontem às 18:52

OMS não sabe onde estão mais de 80 passageiros do voo em que viajou uma mulher que morreu com hantavírus

Ontem às 13:39

Negócio do sangue animal: cães envolvidos em caso de maus-tratos são dadores de empresa que lucra 1,4 milhões por ano

Ontem às 21:45

"As leis daqui são as melhores da Europa para criminosos": toda a história de "Twinkle", o maior pedófilo português

Ontem às 12:34