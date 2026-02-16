"Queremos aliados que tenham orgulho da sua cultura e do seu património". O discurso em que Marco Rubio desafia a Europa para uma nova aliança (na íntegra)

Há 1h e 40min

Foi um dos discursos mais relevantes deste fim de semana, o de Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. Leia ou veja aqui na íntegra

O discurso no original pode ser lido aqui. E visto em vídeo aqui. A tradução para português foi feita pela CNN Portugal.

SECRETÁRIO RUBIO: Muito obrigado. Estamos aqui reunidos hoje como membros de uma aliança histórica, uma aliança que salvou e mudou o mundo. Quando esta conferência começou, em 1963, foi numa nação — na verdade, num continente — que estava dividido contra si mesmo. A linha entre o comunismo e a liberdade atravessava o coração da Alemanha. As primeiras cercas de arame farpado do Muro de Berlim tinham sido erguidas apenas dois anos antes.

E apenas alguns meses antes dessa primeira conferência, antes de os nossos antecessores se reunirem pela primeira vez aqui, em Munique, a Crise dos Mísseis de Cuba levou o mundo à beira da destruição nuclear. Mesmo com a Segunda Guerra Mundial ainda fresca na memória dos americanos e europeus, encontrámo-nos diante de uma nova catástrofe global — uma com o potencial para um novo tipo de destruição, mais apocalíptica e definitiva do que qualquer outra na história da humanidade.

Na altura daquela primeira reunião, o comunismo soviético estava em marcha. Milhares de anos de civilização ocidental estavam em jogo. Naquela altura, a vitória estava longe de ser certa. Mas éramos movidos por um objetivo comum. Estávamos unidos não apenas pelo que combatíamos, mas também pelo que defendíamos. E, juntos, a Europa e a América prevaleceram e um continente foi reconstruído. Os nossos povos prosperaram. Com o tempo, os blocos do Leste e do Oeste foram reunificados. Uma civilização foi novamente restaurada.

Aquele muro infame que dividia esta nação em duas caiu, e com ele um império maligno, e o Leste e o Oeste tornaram-se um novamente. Mas a euforia desse triunfo levou-nos a uma ilusão perigosa: que tínhamos entrado, e cito, em “o fim da história”; que todas as nações seriam agora democracias liberais; que os laços formados apenas pelo comércio e pelos negócios substituiriam agora a nacionalidade; que a ordem global — um termo usado em excesso — baseada em regras substituiria agora o interesse nacional; e que viveríamos agora num mundo sem fronteiras, onde todos se tornariam cidadãos do mundo.

Essa era uma ideia tola que ignorava tanto a natureza humana quanto as lições de mais de 5.000 anos de história humana registada. E isso custou-nos caro. Nesta ilusão, abraçámos uma visão dogmática do comércio livre e sem restrições, mesmo quando algumas nações protegiam as suas economias e subsidiavam as suas empresas para sistematicamente prejudicar as nossas — fechando as nossas fábricas, resultando na desindustrialização de grande parte das nossas sociedades, transferindo milhões de empregos da classe trabalhadora e média para o estrangeiro e entregando o controlo das nossas cadeias de abastecimento críticas a adversários e rivais.

Externalizámos cada vez mais a nossa soberania a instituições internacionais, enquanto muitas nações investiram em enormes Estados de bem-estar social à custa de manter a capacidade de se defenderem. Isto, mesmo quando outros países investiram no mais rápido aumento militar de toda a história da humanidade e não hesitaram em usar o poder duro para perseguir os seus próprios interesses. Para apaziguar um culto climático, impusemos a nós próprios políticas energéticas que estão a empobrecer o nosso povo, mesmo enquanto os nossos concorrentes exploram petróleo, carvão, gás natural e tudo o mais — não apenas para alimentar as suas economias, mas para usar como vantagem contra a nossa.

E, na busca por um mundo sem fronteiras, abrimos as nossas portas a uma onda sem precedentes de migração em massa que ameaça a coesão das nossas sociedades, a continuidade da nossa cultura e o futuro do nosso povo. Cometemos esses erros juntos e, agora, juntos, devemos ao nosso povo enfrentar esses fatos e seguir em frente, para reconstruir.

Sob a liderança do Presidente Trump, os Estados Unidos da América assumirão mais uma vez a tarefa de renovação e restauração, impulsionados por uma visão de um futuro tão orgulhoso, soberano e vital quanto o passado da nossa civilização. E embora estejamos preparados, se necessário, para fazer isso sozinhos, é nossa preferência e nossa esperança fazê-lo juntos com vocês, nossos amigos aqui na Europa.

Os Estados Unidos e a Europa pertencem um ao outro. A América foi fundada há 250 anos, mas as suas raízes começaram aqui neste continente muito antes disso. O homem que colonizou e construiu a nação onde nasci chegou às nossas costas trazendo as memórias, as tradições e a fé cristã dos seus antepassados como uma herança sagrada, um elo inquebrável entre o velho mundo e o novo.

Fazemos parte de uma única civilização – a civilização ocidental. Estamos ligados uns aos outros pelos laços mais profundos que as nações podem partilhar, forjados por séculos de história comum, fé cristã, cultura, herança, língua, ascendência e os sacrifícios que os nossos antepassados fizeram juntos pela civilização comum da qual somos herdeiros.

E é por isso que nós, americanos, podemos por vezes parecer um pouco diretos e urgentes nos nossos conselhos. É por isso que o Presidente Trump exige seriedade e reciprocidade dos nossos amigos aqui na Europa. A razão, meus amigos, é porque nos preocupamos profundamente. Preocupamo-nos profundamente com o vosso futuro e com o nosso. E se, por vezes, discordamos, as nossas divergências provêm do nosso profundo sentimento de preocupação com uma Europa à qual estamos ligados – não apenas economicamente, não apenas militarmente. Estamos ligados espiritualmente e estamos ligados culturalmente. Queremos que a Europa seja forte. Acreditamos que a Europa deve sobreviver, porque as duas grandes guerras do século passado servem para nós como uma lembrança constante da história de que, em última análise, o nosso destino está e estará sempre entrelaçado com o vosso, porque sabemos – (aplausos) – porque sabemos que o destino da Europa nunca será irrelevante para o nosso.

A segurança nacional, que é o tema principal desta conferência, não é apenas uma série de questões técnicas – quanto gastamos em defesa ou onde, como a implementamos, estas são questões importantes. São mesmo. Mas não são as questões fundamentais. A questão fundamental que devemos responder desde o início é o que estamos a defender exatamente, porque os exércitos não lutam por abstrações. Os exércitos lutam por um povo; os exércitos lutam por uma nação. Os exércitos lutam por um modo de vida. E é isso que estamos a defender: uma grande civilização que tem todos os motivos para se orgulhar da sua história, confiante no seu futuro e que pretende ser sempre dona do seu próprio destino económico e político.

Foi aqui na Europa que nasceram as ideias que plantaram as sementes da liberdade que mudaram o mundo. Foi aqui na Europa que o mundo – que deu ao mundo o Estado de direito, as universidades e a revolução científica. Foi este continente que produziu os génios de Mozart e Beethoven, de Dante e Shakespeare, de Michelangelo e Da Vinci, dos Beatles e dos Rolling Stones. E é aqui que os tetos abobadados da Capela Sistina e as torres imponentes da grande catedral de Colónia testemunham não apenas a grandeza do nosso passado ou a fé em Deus que inspirou estas maravilhas. Eles prenunciam as maravilhas que nos esperam no futuro. Mas somente se não pedirmos desculpa pela nossa herança e nos orgulharmos dessa herança comum é que poderemos, juntos, começar o trabalho de imaginar e moldar o nosso futuro económico e político.

A desindustrialização não foi inevitável. Foi uma escolha política consciente, um empreendimento económico de décadas que despojou as nossas nações da sua riqueza, da sua capacidade produtiva e da sua independência. E a perda da soberania da nossa cadeia de abastecimento não foi resultado de um sistema próspero e saudável de comércio global. Foi uma transformação tola, mas voluntária, da nossa economia, que nos deixou dependentes de outros para as nossas necessidades e perigosamente vulneráveis a crises.

A migração em massa não é, não foi e não é uma preocupação marginal de pouca importância. Foi e continua a ser uma crise que está a transformar e a desestabilizar sociedades em todo o Ocidente. Juntos, podemos reindustrializar as nossas economias e reconstruir a nossa capacidade de defender o nosso povo. Mas o trabalho desta nova aliança não deve centrar-se apenas na cooperação militar e na recuperação das indústrias do passado. Deve também centrar-se, em conjunto, na promoção dos nossos interesses mútuos e de novas fronteiras, libertando a nossa ingenuidade, a nossa criatividade e o espírito dinâmico para construir um novo século ocidental. Viagens espaciais comerciais e inteligência artificial de ponta; automação industrial e produção flexível; criação de uma cadeia de abastecimento ocidental para minerais críticos que não seja vulnerável à extorsão de outras potências; e um esforço unificado para competir por quota de mercado nas economias do Sul Global. Juntos, podemos não só recuperar o controlo das nossas próprias indústrias e cadeias de abastecimento, como também prosperar nas áreas que definirão o século XXI.

Mas também devemos ganhar controlo das nossas fronteiras nacionais. Controlar quem e quantas pessoas entram nos nossos países não é uma expressão de xenofobia. Não é ódio. É um ato fundamental de soberania nacional. E não o fazer não é apenas uma renúncia a um dos nossos deveres mais básicos para com o nosso povo. É uma ameaça urgente à estrutura das nossas sociedades e à própria sobrevivência da nossa civilização.

E, finalmente, não podemos mais colocar a chamada ordem global acima dos interesses vitais do nosso povo e das nossas nações. Não precisamos abandonar o sistema de cooperação internacional que criámos, e não precisamos desmantelar as instituições globais da velha ordem que construímos juntos. Mas elas precisam ser reformadas. Elas precisam ser reconstruídas.

Por exemplo, as Nações Unidas ainda têm um enorme potencial para ser uma ferramenta para o bem no mundo. Mas não podemos ignorar que hoje, nas questões mais urgentes que temos diante de nós, elas não têm respostas e praticamente não têm desempenhado qualquer papel. Não conseguiram resolver a guerra em Gaza. Em vez disso, foi a liderança americana que libertou os prisioneiros dos bárbaros e trouxe uma trégua frágil. Não resolveu a guerra na Ucrânia. Foi necessária a liderança americana e a parceria com muitos dos países aqui presentes hoje apenas para trazer os dois lados à mesa em busca de uma paz ainda indescritível.

Foi impotente para restringir o programa nuclear dos clérigos xiitas radicais em Teerão. Isso exigiu 14 bombas lançadas com precisão por bombardeiros americanos B-2. E foi incapaz de lidar com a ameaça à nossa segurança por parte de um ditador narcoterrorista na Venezuela. Em vez disso, foram necessárias as Forças Especiais americanas para levar esse fugitivo à justiça.

Num mundo perfeito, todos esses problemas e muitos outros seriam resolvidos por diplomatas e resoluções com palavras fortes. Mas não vivemos num mundo perfeito e não podemos continuar a permitir que aqueles que ameaçam de forma flagrante e aberta os nossos cidadãos e põem em risco a nossa estabilidade global se protejam atrás de abstrações do direito internacional que eles próprios violam rotineiramente.

Este é o caminho que o Presidente Trump e os Estados Unidos empreenderam. É o caminho que pedimos que vocês aqui na Europa se juntem a nós. É um caminho que já percorremos juntos antes e esperamos percorrer juntos novamente. Durante cinco séculos, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente esteve em expansão – os seus missionários, peregrinos, soldados e exploradores saíram das suas costas para atravessar oceanos, colonizar novos continentes e construir vastos impérios que se estendiam por todo o globo.

Mas em 1945, pela primeira vez desde a era de Colombo, estava em contração. A Europa estava em ruínas. Metade dela vivia atrás de uma Cortina de Ferro e o resto parecia que em breve seguiria o mesmo caminho. Os grandes impérios ocidentais entraram em declínio terminal, acelerado por revoluções comunistas ateias e por levantes anticoloniais que transformariam o mundo e cobririam vastas áreas do mapa com a foice e o martelo vermelhos nos anos seguintes.

Nesse contexto, então, como agora, muitos passaram a acreditar que a era de domínio do Ocidente havia chegado ao fim e que o nosso futuro estava destinado a ser um eco fraco e débil do nosso passado. Mas, juntos, os nossos antecessores reconheceram que o declínio era uma escolha, e foi uma escolha que se recusaram a fazer. Foi isso que fizemos juntos uma vez, e é isso que o presidente Trump e os Estados Unidos querem fazer novamente agora, juntamente com vocês.

E é por isso que não queremos que os nossos aliados sejam fracos, porque isso nos torna mais fracos. Queremos aliados que possam defender-se, para que nenhum adversário se sinta tentado a testar a nossa força coletiva. É por isso que não queremos que os nossos aliados sejam acorrentados pela culpa e pela vergonha. Queremos aliados que tenham orgulho da sua cultura e do seu património, que compreendam que somos herdeiros da mesma grande e nobre civilização e que, juntamente connosco, estejam dispostos e sejam capazes de a defender.

E é por isso que não queremos que os nossos aliados racionalizem o status quo quebrado, em vez de reconhecerem o que é necessário para o corrigir, pois nós, na América, não temos interesse em ser guardiões educados e ordeiros do declínio controlado do Ocidente. Não procuramos separar-nos, mas revitalizar uma velha amizade e renovar a maior civilização da história da humanidade. O que queremos é uma aliança revigorada que reconheça que o que tem afetado as nossas sociedades não é apenas um conjunto de más políticas, mas um mal-estar de desesperança e complacência. Uma aliança — a aliança que queremos é aquela que não fica paralisada pela inação causada pelo medo — medo das alterações climáticas, medo da guerra, medo da tecnologia. Em vez disso, queremos uma aliança que corra corajosamente para o futuro. E o único medo que temos é o medo da vergonha de não deixar as nossas nações mais orgulhosas, mais fortes e mais ricas para os nossos filhos.

Uma aliança pronta para defender o nosso povo, salvaguardar os nossos interesses e preservar a liberdade de ação que nos permite moldar o nosso próprio destino – não uma que existe para operar um estado de bem-estar social global e expiar os supostos pecados das gerações passadas. Uma aliança que não permita que o seu poder seja externalizado, restringido ou subordinado a sistemas fora do seu controlo; uma aliança que não dependa de outros para as necessidades críticas da sua vida nacional; e uma aliança que não mantenha a pretensão educada de que o nosso modo de vida é apenas um entre muitos e que pede permissão antes de agir. E, acima de tudo, uma aliança baseada no reconhecimento de que nós, o Ocidente, herdámos juntos – o que herdámos juntos é algo único, distinto e insubstituível, porque isso, afinal, é a própria base do vínculo transatlântico.

Agindo juntos dessa forma, não apenas ajudaremos a recuperar uma política externa sensata. Isso restaurará um senso mais claro de nós mesmos. Isto irá restaurar o nosso lugar no mundo e, ao fazê-lo, irá repreender e dissuadir as forças de destruição da civilização que hoje ameaçam tanto a América como a Europa.

Portanto, numa época em que as manchetes anunciam o fim da era transatlântica, que fique claro para todos que este não é o nosso objetivo nem o nosso desejo – porque, para nós, americanos, a nossa casa pode estar no hemisfério ocidental, mas seremos sempre filhos da Europa. (Aplausos.)

A nossa história começou com um explorador italiano cuja aventura no grande desconhecido para descobrir um novo mundo trouxe o cristianismo para as Américas – e se tornou a lenda que definiu a imaginação da nossa nação pioneira.

As nossas primeiras colónias foram construídas por colonos ingleses, a quem devemos não apenas a língua que falamos, mas todo o nosso sistema político e jurídico. As nossas fronteiras foram moldadas pelos escoceses-irlandeses — aquele clã orgulhoso e caloroso das colinas de Ulster que nos deu Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt e Neil Armstrong.

O nosso grande coração do centro-oeste foi construído por agricultores e artesãos alemães que transformaram planícies vazias numa potência agrícola global — e, a propósito, melhoraram drasticamente a qualidade da cerveja americana. (Risos.)

A nossa expansão para o interior seguiu os passos dos comerciantes de peles e exploradores franceses, cujos nomes, aliás, ainda adornam as placas das ruas e os nomes das cidades em todo o vale do Mississippi. Os nossos cavalos, as nossas fazendas, os nossos rodeios — todo o romantismo do arquétipo do cowboy que se tornou sinónimo do Oeste americano — nasceram na Espanha. E a nossa maior e mais icónica cidade foi chamada Nova Amsterdão antes de receber o nome de Nova Iorque.

E sabem que, no ano em que o meu país foi fundado, Lorenzo e Catalina Geroldi viviam em Casale Monferrato, no Reino do Piemonte-Sardenha? E José e Manuela Reina viviam em Sevilha, Espanha. Não sei o que eles sabiam, se é que sabiam alguma coisa, sobre as 13 colónias que conquistaram a sua independência do Império Britânico, mas tenho a certeza de uma coisa: eles nunca poderiam imaginar que, 250 anos depois, um dos seus descendentes diretos estaria de volta a este continente como o principal diplomata daquela nação incipiente. E, no entanto, aqui estou eu, lembrado pela minha própria história de que as nossas histórias e os nossos destinos estarão sempre ligados.

Juntos, reconstruímos um continente devastado após duas guerras mundiais devastadoras. Quando nos vimos novamente divididos pela Cortina de Ferro, o Ocidente livre uniu-se aos corajosos dissidentes que lutavam contra a tirania no Leste para derrotar o comunismo soviético. Lutámos uns contra os outros, depois reconciliámo-nos, depois lutámos, depois reconciliámo-nos novamente. E sangrámos e morremos lado a lado nos campos de batalha, de Kapyong a Kandahar.

E estou aqui hoje para deixar claro que os Estados Unidos estão a traçar o caminho para um novo século de prosperidade e que, mais uma vez, queremos fazê-lo juntamente convosco, nossos estimados aliados e nossos amigos mais antigos. (Aplausos.)

Queremos fazê-lo juntos com vocês, com uma Europa que se orgulha da sua herança e da sua história; com uma Europa que tem o espírito de criação da liberdade que enviou navios para mares desconhecidos e deu origem à nossa civilização; com uma Europa que tem os meios para se defender e a vontade de sobreviver. Devemos orgulhar-nos do que alcançámos juntos no século passado, mas agora temos de enfrentar e abraçar as oportunidades de um novo século — porque o passado acabou, o futuro é inevitável e o nosso destino conjunto aguarda-nos. Obrigado. (Aplausos.)

Questões colocadas pelo moderador após o discurso

PERGUNTA: Senhor Secretário, não sei se ouviu o suspiro de alívio que percorreu esta sala quando ouvimos o que eu interpretaria como uma mensagem de tranquilidade, de parceria. Falou das relações entrelaçadas entre os Estados Unidos e a Europa – o que me lembra as declarações feitas há décadas pelos seus antecessores, quando a discussão era: será a América realmente uma potência europeia? A América é uma potência na Europa? Obrigado por transmitir esta mensagem de tranquilidade sobre a nossa parceria.

Na verdade, esta não é a primeira vez que Marco Rubio está aqui na Conferência de Segurança de Munique — ele já esteve aqui algumas vezes, mas é a primeira vez que ele está aqui e é o orador como Secretário de Estado. Portanto, obrigado mais uma vez. Temos apenas alguns minutos agora para algumas perguntas e, se me permitem, recolhemos perguntas da audiência.

Uma das questões-chave aqui ontem, hoje, é, naturalmente, continuar a ser a questão de como lidar com a guerra na Ucrânia. Muitos de nós, nas discussões do último dia, nas últimas 24 horas, expressámos a nossa impressão de que os russos – deixem-me dizer coloquialmente – os russos estão a ganhar tempo, não estão realmente interessados num acordo significativo. Não há indícios de que estejam dispostos a ceder em qualquer um dos seus objetivos maximalistas. Ofereça-nos, se puder, a sua avaliação de onde estamos e para onde acha que podemos ir.

SECRETÁRIO RUBIO: Bem, acho que, neste momento, as questões em jogo que têm de ser — eis a boa notícia. A boa notícia é que as questões que precisam de ser enfrentadas para acabar com esta guerra foram reduzidas. Essa é a boa notícia. A má notícia é que foram reduzidas às questões mais difíceis de responder, e ainda há trabalho a fazer nessa frente. Compreendo o seu ponto de vista sobre... A resposta é que não sabemos. Não sabemos se os russos estão realmente empenhados em acabar com a guerra; eles dizem que sim... e em que condições estão dispostos a fazê-lo e se conseguiremos encontrar condições que sejam aceitáveis para a Ucrânia e com as quais a Rússia concorde sempre. Mas vamos continuar a testar isso.

Entretanto, tudo o resto continua a acontecer. Os Estados Unidos impuseram sanções adicionais ao petróleo russo. Nas nossas conversas com a Índia, obtivemos o compromisso deles de parar de comprar petróleo russo adicional. A Europa tomou o seu conjunto de medidas para avançar. O Programa Pearl continua, no qual armamento americano está a ser vendido para o esforço de guerra ucraniano. Portanto, todas estas coisas continuam.

Nada parou nesse ínterim. Portanto, não há ganho de tempo nesse sentido. O que não podemos responder — mas continuaremos a testar — é se há um resultado com o qual a Ucrânia possa conviver e que a Rússia aceite. E eu diria que isso tem sido difícil de alcançar até agora.

Fizemos progressos no sentido de que, pela primeira vez, penso que em anos, pelo menos a nível técnico, houve oficiais militares de ambos os lados que se reuniram na semana passada, e haverá — e haverá novas reuniões na terça-feira, embora possa não ser o mesmo grupo de pessoas.

Olhem, vamos continuar a fazer tudo o que pudermos para desempenhar este papel de pôr fim a esta guerra. Acho que ninguém nesta sala se oporia a um acordo negociado para esta guerra, desde que as condições fossem justas e sustentáveis. E é isso que pretendemos alcançar, e vamos continuar a tentar alcançá-lo, mesmo com todas estas outras coisas a continuarem a acontecer na frente das sanções e assim por diante.

PERGUNTA: Muito obrigado. Tenho a certeza de que, se tivéssemos mais tempo, haveria muitas perguntas sobre a Ucrânia. Mas deixe-me concluir com uma pergunta sobre algo totalmente diferente. O próximo orador aqui, daqui a alguns minutos, será o ministro dos Negócios Estrangeiros da China. Quando serviu no Senado, senhor, as pessoas consideravam-no uma espécie de falcão em relação à China.

SECRETÁRIO RUBIO: É verdade.

PERGUNTA: É mesmo?

SECRETÁRIO RUBIO: Sim.

PERGUNTA: Sabemos que, em cerca de dois meses, haverá uma reunião de cúpula entre o presidente Trump e o presidente Xi Jinping. Dê-nos a sua expectativa. Está otimista? Pode haver um, entre aspas, “acordo” com a China? O que espera?

SECRETÁRIO RUBIO: Bem, eu diria o seguinte. As duas maiores economias do mundo, duas das grandes potências do planeta, temos a obrigação de comunicar com elas e dialogar, assim como muitos de vocês também fazem numa base bilateral. Quero dizer, seria uma negligência geopolítica não dialogar com a China. Eu diria o seguinte: como somos dois grandes países com enormes interesses globais, os nossos interesses nacionais muitas vezes não se alinham. Os interesses nacionais deles e os nossos não se alinham, e devemos ao mundo tentar gerir isso da melhor forma possível, obviamente evitando conflitos, tanto económicos como piores. E isso... por isso, é importante para nós comunicarmos com eles nesse sentido.

Nas áreas em que os nossos interesses estão alinhados, acho que podemos trabalhar juntos para causar um impacto positivo no mundo, e buscamos oportunidades para fazer isso com eles. Portanto, temos que ter um relacionamento com a China. E qualquer um dos países aqui representados hoje terá que ter um relacionamento com a China, sempre entendendo que nada do que concordarmos poderá prejudicar os nossos interesses nacionais. E, francamente, esperamos que a China aja de acordo com os seus interesses nacionais, assim como esperamos que todos os Estados-nação ajam de acordo com os seus interesses nacionais. O objetivo da diplomacia é tentar navegar pelos momentos em que os nossos interesses nacionais entram em conflito uns com os outros, sempre na esperança de fazê-lo de forma pacífica.

Penso que também temos uma obrigação especial, porque tudo o que acontece entre os EUA e a China em matéria de comércio tem implicações globais. Portanto, enfrentamos desafios de longo prazo que teremos de enfrentar e que serão irritantes na nossa relação com a China. Isso não é verdade apenas para os Estados Unidos; é verdade para o Ocidente em geral. Mas acho que precisamos tentar gerir isso da melhor maneira possível para evitar atritos desnecessários, se possível. Mas ninguém tem ilusões. Existem alguns desafios fundamentais entre os nossos países e entre o Ocidente e a China que continuarão no futuro previsível por uma série de razões, e são algumas das coisas em que esperamos trabalhar em conjunto com vocês.

PERGUNTA: Muito obrigado, Senhor Secretário. O nosso tempo esgotou-se. Lamento não poder responder às perguntas de todos aqueles que gostariam de fazer perguntas. Senhor Secretário de Estado, obrigado por esta mensagem tranquilizadora. Penso que é muito apreciada aqui nesta sala. Vamos dar-lhe uma salva de palmas. (Aplausos.)