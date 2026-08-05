Abusou sexualmente de uma criança de 5 anos em pleno aniversário, mas acabou apanhado pela mãe da mesma: ator brasileiro acabou detido em flagrante

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 5min
Marco Furlan, ator preso acusado de violação. Reprodução/Instagram/Marco Furlan
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Testemunhas afirmaram que o ator se encontrava transtornado no momento em que foi abordado

O ator brasileiro Marco Furlan, de 48 anos, foi detido em flagrante na madrugada do passado domingo, em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, por suspeita de violação de uma criança de cinco anos. O alegado crime terá ocorrido durante uma festa de aniversário, provocando indignação entre os convidados e levando à intervenção da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, citado pelo O Globo, a criança começou a chorar enquanto alegadamente estava a ser abusada, chamando a atenção das pessoas presentes. Alertada, a mãe deslocou-se ao local acompanhada por outras testemunhas e encontrou o ator a receber sexo oral da menor.

De acordo com o mesmo registo policial, seguiu-se um princípio de agressão ao suspeito. Para evitar que a situação se agravasse, Marco Furlan foi fechado numa divisão da residência até à chegada da Polícia Militar. Quando os agentes chegaram ao local, procederam à sua detenção em flagrante. Testemunhas afirmaram que o ator se encontrava transtornado e chorava durante a abordagem.

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A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que Marco Furlan foi detido em flagrante pelo crime de violação de menor e que permanece à disposição da Justiça. Na audiência de custódia realizada na segunda-feira, a detenção foi mantida. Por envolver uma criança, a investigação decorre sob segredo de justiça. Em comunicado, a autoridade adiantou apenas que "demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência e por envolver menor de idade".

Segundo a CNN Brasil, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirmou que Marco Furlan foi detido em flagrante pelo crime de violação de menor e que permanece à disposição da Justiça. Na audiência de custódia realizada na segunda-feira, a detenção foi mantida. Por envolver uma criança, a investigação decorre sob segredo de justiça. Em comunicado, a autoridade adiantou apenas que "demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência e por envolver menor de idade".

Entretanto, a Polícia Civil solicitou autorização judicial para apreender computadores, telemóveis e outros dispositivos eletrónicos na residência do ator, situada num sítio isolado da cidade. 

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Marco Furlan ficou conhecido por participar nas produções "Mulher de Fases" (2011) e "Escola do Amor" (2011), da Rede Record. Nas redes sociais, divulgava diversos trabalhos publicitários para marcas como Campari, Malwee e Tokio Marine, tendo nesta última campanha contracenado com o automobilista Felipe Massa.

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