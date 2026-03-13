Homem detido no Marco de Canaveses por alegados crimes de pornografia de menores

Há 1h e 53min

PJ esclarece que os alegados crimes ocorreram, pelo menos, desde junho de 2023 até setembro de 2024

Um homem de 63 anos, contabilista aposentado e com antecedentes criminais, foi detido no Marco de Canaveses por suspeitas de crimes de pornografia de menores, com utilização de plataformas de conversação ‘online’, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ esclarece que os alegados crimes ocorreram, pelo menos, desde junho de 2023 até setembro de 2024.

Segundo a PJ, esta investigação teve início com uma certidão de outro inquérito de pornografia de menores, no qual se efetuou uma detenção por posse e partilha de conteúdos ilícitos envolvendo abuso sexual de menores, com várias pessoas, entre os quais o agora detido.

Assim, na sequência de diligências de obtenção de prova realizadas, na quinta-feira foi possível detetar na posse do arguido inúmeros ficheiros contendo material pornográfico, envolvendo menores, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito.

O detido, com antecedentes pelo mesmo tipo de ilícito, será hoje presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.