Ministro admite "crime de natureza terrorista" na Marcha pela Vida

Agência Lusa , AG
Há 1h e 25min
Luís Neves reiterou que o Governo "não aceita ações deste tipo"

O ministro da Administração Interna admitiu esta sexta-feira que possa ser considerado “um crime de natureza terrorista” o ataque com um engenho explosivo contra os participantes da Marcha pela Vida, no sábado, em Lisboa.

“É a execução de um crime de ódio. Na minha opinião e vou dá-la porque fui diretor de uma unidade contraterrorismo quase 12 anos e fui diretor nacional de uma polícia que investiga estes crimes, poderemos estar perante um crime de natureza terrorista”, disse aos jornalistas Luís Neves, no final da cerimónia que assinalou os 50 anos do Corpo de Intervenção da PSP.

O ministro sustentou que o Governo “não aceita ações deste tipo” e “repudia transversalmente todo este tipo de atos” em que um homem arremessou um objeto incendiário, do tipo 'cocktail molotov', que acabou por não explodir, contra os participantes da Marcha pela Vida, que reuniu cerca de 500 pessoas no sábado passado em Lisboa.

Ministro admite "crime de natureza terrorista" na Marcha pela Vida

Há 1h e 25min

