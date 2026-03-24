Detido por atirar 'cocktail molotov" contra manifestação responde por posse de arma proibida

Agência Lusa , AM
Há 2h e 6min
Marcha Pela Vida (Lusa)

O engenho incendiário não deflagrou, mas gerou "um clima de alarme e perturbação no local", tendo algumas pessoas sido atingidas pelo líquido inflamável

O homem detido no sábado após ter alegadamente atirado um 'cocktail molotov' contra a Marcha Pela Vida, em Lisboa, é suspeito do crime de posse de arma proibida, informou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Após o interrogatório [em tribunal], foi indiciado pelo crime de detenção de arma proibida e sujeito às medidas de coação de apresentações diárias às autoridades e proibição de frequentar as imediações da Assembleia da República", indicou, em resposta à Lusa, a PGR.

Na segunda-feira, fonte policial dissera já à Lusa que o suspeito tinha ficado sujeito a apresentações diárias às autoridades e à "proibição de frequentar o local da prática dos factos", que a PGR precisou ser as imediações do parlamento.

Um 'cocktail molotov' é um engenho incendiário artesanal fabricado com uma garrafa de vidro, líquidos inflamáveis e um pano embebido no mesmo combustível.

O suspeito do arremesso é um homem de 39 anos, que não participava no protesto, e que terá atirado um 'cocktail molotov' com gasolina na direção dos manifestantes, referiu no domingo, em comunicado, a PSP.

O engenho incendiário não deflagrou, mas gerou "um clima de alarme e perturbação no local", tendo algumas pessoas sido atingidas pelo líquido inflamável.

No momento do arremesso, participavam no protesto cerca de 500 pessoas, incluindo crianças e bebés.

Além do suspeito, estavam no local outras pessoas, que acabaram por fugir e que, segundo a PSP, estariam integradas “num grupo alegadamente de conotação anarquista, tendo mais tarde sido identificados três membros em outra artéria”.

A Marcha pela Vida, realizada no centro de Lisboa no quadro da Caminhada pela Vida, que teve lugar em 12 cidades do país contra a interrupção voluntária da gravidez, começou no Largo do Carmo e seguiu até ao Palácio de São Bento.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, condenou no domingo o incidente, que classificou como uma demonstração de “extremismo violento”, e elogiou a “pronta intervenção da PSP”.

Temas: Marcha Pela Vida Detidos Pgr Lisboa

Crime e Justiça

Detido por atirar 'cocktail molotov" contra manifestação responde por posse de arma proibida

Há 2h e 6min

Tentou matar homem com uma navalha em Santo Tirso. Foi detido pela PJ

Há 3h e 19min

GNR apreende em Grândola lancha de alta velocidade suspeita de tráfico de droga

Hoje às 10:01

Tio detido por abusar sexualmente de duas sobrinhas em Alenquer

Hoje às 09:44
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Hoje às 07:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10

C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

Ontem às 18:19

Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

Ontem às 14:14

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Hoje às 06:05

Europa quer produzir energia eólica que daria para abastecer 15 vezes Portugal. Será viável? Garante independência? Resiste a ataques inimigos?

22 mar, 22:00

A maior colónia de corais do mundo foi descoberta por uma mãe e filha

22 mar, 16:00