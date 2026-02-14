Marcelo escolheu Vhils para fazer o seu retrato oficial como Presidente da República

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 33min
Marcelo Rebelo de Sousa visita áreas afetadas pelas cheias do Rio Tejo, em Abrantes (Lusa/ Pauo Novais)

O Presidente da República explicou que "a razão principal" para esta opção foi, além de gostar das obras de Vhils, "o considerar um expoente, um símbolo de uma época, como foram outros retratistas de outros presidentes noutras épocas"

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o artista Vhils, conhecido pelos rostos esculpidos em paredes, para fazer o seu retrato oficial como Presidente da República, noticiou o Expresso e confirmou o próprio à Lusa.

O retrato da autoria de Alexandre Farto, que começou como 'grafiter' e assina como Vhils, será apresentado em março, na última semana do mandato do chefe de Estado, que termina no dia 9 desse mês.

O Presidente da República referiu à Lusa que "a razão principal" para esta opção foi, além de gostar das obras de Vhils, "o considerar um expoente, um símbolo de uma época, como foram outros retratistas de outros presidentes noutras épocas".

O retrato de Marcelo Rebelo de Sousa feito por Vhils ficará no Museu da Presidência da República na galeria onde estão os retratos oficiais dos seus antecessores.

O retrato de António Ramalho Eanes é da autoria de Luís Pinto Coelho, o de Mário Soares foi feito por Júlio Pomar, o de Jorge Sampaio foi pintado por Paula Rêgo e o de Aníbal Cavaco Silva é de Carlos Barahona Possolo.

Logo no início do seu primeiro mandato, Marcelo Rebelo de Sousa viu um retrato pintado pelo mestre Bessa, no Porto, que chegou a pensar escolher para seu retrato oficial. O quadro, que ficou no seu gabinete no Palácio de Belém, poderá ser levado para a Biblioteca Municipal de Celorico de Basto, que tem o seu nome.

Tornou-se tradição os presidentes da República apresentarem os seus retratos oficiais apenas no fim do segundo mandato. O de Cavaco Silva foi divulgado em 4 de março de 2016, cinco dias antes de cessar funções.

