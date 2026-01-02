Presidente da República manifesta solidariedade às famílias das vítimas portuguesas do acidente na Suíça

Agência Lusa , MJC
2 jan, 18:53
Marcelo Rebelo de Sousa

Há uma portuguesa ferida no acidente na Suíça e outra que está dada como desaparecida pela família - ambas são emigrantes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou a sua solidariedade às famílias das vítimas portuguesas do incêndio numa estância de esqui na Suiça que provocou pelo menos 40 mortes.

"Perante o conhecimento da existência de uma compatriota ferida e a possível ocorrência da morte de outra compatriota, o Presidente da República manifesta a sua solidariedade às suas famílias neste momento tão difícil", escreve Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem publicada no portal da Presidência na Internet.

A cidadã portuguesa ferida no acidente na Suíça e a que está dada como desaparecida pela família são emigrantes, confirmou à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas (SECP), que alertou que ainda há vítimas por identificar.

Emídio Sousa explicou à agência Lusa que a cidadã portuguesa ferida - que está internada no hospital suíço em Sion - é emigrante na Suíça, mas tem origens em Mirandela, na junta de freguesia de Vale de Telhas, no distrito de Bragança.

O incêndio mortal que devastou um bar na estação de esqui suíça de Crans-Montana, no cantão de Valais (sudoeste), causou, até ao momento, 40 mortes e 119 feridos.

Temas: Marcelo Rebelo de Sousa Suíça Crans-Montana Incêndio Presidente da República

Relacionados

Uma portuguesa ferida e outra desaparecida após tragédia na Suíça

"Flashover": o fenómeno perigoso que explica o elevado número de mortes no incêndio num bar nos Alpes Suíços

Política

Presidenciais 2026 AO MINUTO | Quinto dia de campanha com os candidatos divididos pelo país

Hoje às 06:07
02:07

Rui Rio e Manuel Pizarro formam bloco central de apoio a Gouveia e Melo em campanha no Porto

Ontem às 22:46
01:57

Cotrim de Figueiredo foi a Pedrógão Grande dizer que quer ser conhecido como o presidente "que ajudou a resolver problemas"

Ontem às 22:45
02:17

Marques Mendes desvaloriza queda nas intenções de voto e diz que "as sondagens também falham"

Ontem às 22:44
Mais Política

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00