Marcelo foi ouvido na segunda-feira pelo primeiro-ministro sobre PTRR

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ouvido na segunda-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, sobre a proposta de criação do programa PTRR, destinado à recuperação dos danos provocados pelas recentes tempestades.

Esta informação foi divulgada através de uma nota no site oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República foi ontem [segunda-feira] auscultado pelo primeiro-ministro sobre a proposta de criação do programa específico de apoio à reconstrução e recuperação na sequência das recentes tempestades PTRR", lê-se na nota, de apenas um parágrafo.

O Governo aprovou na sexta-feira as linhas gerais do programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR).

Esta terça-feira, o Presidente da República eleito, António José Seguro, que tomará posse em 09 de março, vai receber o primeiro-ministro, Luís Montenegro, no Palácio Nacional de Queluz, para apresentação formal de cumprimentos e também do programa PTRR, às 16:00.

Na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, o primeiro-ministro manifestou a intenção de envolver os partidos políticos, o atual Presidente da República e o seu sucessor, bem como parceiros sociais, autarquias locais, governos regionais e academia para "um aprofundamento político" do PTRR.

Luís Montenegro referiu que tencionava apresentar a versão inicial do PTRR ao Presidente eleito, António José Seguro, durante esta semana, e que contava com "todos os partidos" com representação parlamentar para o seu desenho e aprovação.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que causaram também centenas de feridos e desalojados.

As regiões Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo foram as mais afetadas pelas tempestades, que provocaram a destruição de casas, empresas, equipamentos e infraestruturas, o corte de energia, água e comunicações.