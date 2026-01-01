Sondagem: Marcelo termina mandato com a aprovação dos portugueses mas surge atrás de quatro antecessores

1 jan, 12:00

SONDAGEM TVI / CNN PORTUGAL || Estudo revela ainda que a maioria dos portugueses considera que o Presidente da República deveria adotar uma postura mais exigente face ao Governo

A menos de três meses de deixar o cargo, Marcelo Rebelo de Sousa recolhe uma avaliação positiva da maioria dos portugueses, mas, nas preferências históricas sobre presidentes da democracia, surge atrás de quatro ex-presidentes.

De acordo com a sondagem mais recente da Pitagórica para a TVI/CNN Portugal, 56% dos portugueses consideram a atuação de Marcelo positiva, enquanto 40% avaliam-na como má ou muito má. Estes números revelam que o Presidente da República passa no “teste” da opinião pública, mantendo uma aprovação sólida, apesar de alguns setores da população continuarem críticos quanto ao seu desempenho.

Quando questionados sobre em quem confiam mais, os portugueses colocam Marcelo Rebelo de Sousa à frente de outras figuras políticas. O Presidente da República recolhe 34% das referências, contra 22% atribuídas ao primeiro-ministro, Luís Montenegro. Uma parcela significativa, 32%, afirma confiar igualmente em ambos.

A sondagem detalha ainda perfis sociodemográficos da confiança: mulheres, jovens entre 18 e 24 anos, cidadãos das classes sociais C2/D, residentes na Grande Lisboa e eleitores do PS são os que mais depositam confiança em Marcelo. Por outro lado, a confiança no primeiro-ministro é maior entre homens, com idades entre 35 e 44 anos, das classes A/B, residentes no Norte e eleitores da coligação AD.

A maioria dos portugueses considera, no entanto, que o Presidente da República deveria adotar uma postura mais exigente face ao Governo. Entre aqueles que defendem maior exigência, 78% dos inquiridos, destacam-se mulheres, indivíduos entre 25 e 34 anos, classes sociais C2/D, residentes na região Centro e eleitores do CHEGA.

Por outro lado, os que preferem que o Presidente não seja mais exigente, apenas 18%, tendem a ser homens, com idades entre 18 e 24 anos, das classes A/B, residentes no Norte e eleitores da coligação AD.

Marcelo atrás de Ramalho Eanes (mas não só)

Quando comparado com outros presidentes que já passaram por Belém nos últimos 50 anos, Marcelo ocupa uma posição consideravelmente baixa. Ramalho Eanes continua a ser o preferido dos portugueses, com 29% de referências, seguido de Jorge Sampaio (26%), Aníbal Cavaco Silva (15%) e Mário Soares (13%). Marcelo Rebelo de Sousa surge de seguida com apenas 11% das preferências, ficando apenas à frente de Francisco da Costa Gomes, que chefiou o Estado português por apenas dois anos.

Ainda assim, o atual Presidente é o mais referenciado entre os jovens, com idades entre 18 e 24 anos. Comparando com a última sondagem de novembro, Ramalho Eanes registou uma ligeira descida nas referências, mas mantém a liderança, enquanto Marcelo mantém a sua posição estável.

Portugueses dão "luz verde" para pressionar o MP em casos graves

A mesma sondagem da Pitagória revela que os portugueses reconhecem ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, legitimidade para atuar perante o Ministério Público em situações graves, incluindo casos envolvendo figuras de topo do Governo.

De acordo com os inquiridos, 49% consideram que o Presidente tem legitimidade para pressionar publicamente o Ministério Público se houver suspeitas graves. Um grupo menor, 11%, defende que essa pressão só deve ocorrer em contactos reservados. Por outro lado, 22% dos portugueses não consideram que o Presidente deva exercer qualquer tipo de pressão sobre o Ministério Público.

O estudo evidencia também que os portugueses desejam uma atitude firme do Presidente face a questões institucionais delicadas. A grande maioria (73%) considera que Marcelo deve exigir esclarecimentos formais à Procuradora-Geral da República sobre as escutas envolvendo o ex-primeiro-ministro António Costa. Por outro lado, apenas 14% dos inquiridos discorda que o chefe de Estado deva interferir no caso ao pedir explicações à PGR.

Ficha técnica

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI e CNN Portugal com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a atualidade nacional e internacional e com as eleições presidenciais de 2026.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 11 e 19 de dezembro de 2025. A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados em Portugal e foi devidamente estratificada por género, idade e região. Foram realizadas 2012 tentativas de contacto, para alcançarmos 1000 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 49,7%.

As 1000 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/- 3,16% para um nível de confiança de 95,5%. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional. A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.