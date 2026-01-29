Marcelo recorda Pedrógão e acrescenta: políticos no terreno só depois da "intervenção da Proteção Civil"

Há 1h e 31min
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi informado pelo primeiro-ministro e concordou com a decisão do Governo de decretar o estado de calamidade nas áreas mais afetadas pela tempestade Kristin, que visitará mais tarde.

A informação consta de uma nota publicada no site da Presidência da República: "O Presidente da República foi previamente informado pelo primeiro-ministro da decisão do Governo, com a qual concordou, de decretar o estado de calamidade, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. Passada a fase em curso de intervenção da Proteção Civil, o Presidente da República visitará as áreas mais afetadas", lê-se na nota, publicada no mesmo dia em Luís Montenegro visitou a zona centro.

Pouco depois, em entrevista à Rádio Renascença, Marcelo explicou que deu "primazia" ao primeiro-ministro e aos candidatos presidenciais, mas disse que espera visitar as zonas mais afetadas "dentro de dias", quando passar a "fase crucial de resposta" da Proteção Civil, que considera ter estado "muito bem"

"Mas eu tenciono, efetivamente, também ir a essas áreas mais afetadas", referiu o Presidente, realçando a sua "profunda preocupação e solidariedade" para com as vítimas.

Marcelo confirmou que, na quarta-feira, foi à Proteção Civil “sem comunicação social” para "estar à vontade para falar". “A Proteção Civil esteve muito bem, quer prevenindo, quer respondendo, mas foram, sobretudo, as pessoas que reagiram com uma maturidade excecional", diz, lembrando que o país está perante “uma realidade não verificada nestes termos pelo menos há 15 anos".

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira de manhã e decidiu "decretar a situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin", segundo uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Através da mesma nota, foi anunciado que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, decidiu "cancelar a agenda externa, prevista para os próximos dias, nomeadamente as viagens a Andorra e à Croácia", e visitará hoje as zonas afetadas nos distritos de Leiria e de Coimbra.

Pelo menos seis pessoas morreram em consequência da passagem da depressão Kristin por Portugal continental, que deixou um rastro de destruição e causou feridos e desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria, por onde a depressão entrou no território continental, Coimbra, Santarém e Lisboa.

A tempestade provocou quedas de árvores e de estruturas, o corte e o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações.

