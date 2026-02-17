Marcelo Rebelo de Sousa faz última visita oficial esta semana a Madrid

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 2min
Marcelo Rebelo de Sousa vota em Celorico de Basto

O Presidente estará em Madrid na quinta e na sexta-feira, a convite do chefe de Estado espanhol, o Rei Felipe VI

A última visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, será esta semana, a Espanha, "cumprindo a tradição do início e final dos seus mandatos", confirmou a Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa estará em Madrid na quinta e na sexta-feira, a convite do chefe de Estado espanhol, o Rei Felipe VI.

A visita será uma "oportunidade para reafirmar e aprofundar os laços duradouros de amizade e fraternidade entre os dois países e povos", lê-se numa nota publicada hoje pela Presidência da República.

Segundo o mesmo texto, Marcelo Rebelo de Sousa "terá a oportunidade de agradecer a assistência prestada por Espanha durante as tempestades que afetaram Portugal nas últimas semanas".

Marcelo Rebelo de Sousa prevê chegar à capital espanhola na quinta-feira ao final da tarde e será recebido, na sexta-feira, pelas 12:30 locais (11:30 em Lisboa) com honras militares por Felipe VI no Palácio Real de Madrid, segundo a Presidência da República e a Casa Real de Espanha.

Segue-se um encontro entre os dois chefes de Estado e um almoço, também no Palácio Real de Madrid, oferecido pelos Reis de Espanha, Felipe VI e Letizia, em honra do Presidente português.

Estão previstos discursos de Felipe VI e de Marcelo Rebelo de Sousa neste almoço.

O Presidente da República regressa a Lisboa na sexta-feira à tarde.

Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o Vaticano e Espanha para primeiros destinos das suas visitas ao estrangeiro, no início de cada um dos seus dois mandatos, e também para as suas últimas visitas oficiais antes de cessar funções, em 09 de março.

O chefe de Estado adiou por duas vezes esta visita de despedida a Madrid, em dezembro e no início deste mês.

O primeiro adiamento deveu-se à inesperada operação do Presidente a uma hérnia abdominal, que o obrigou a ficar um período em recuperação.

A visita foi adiada de novo no início de fevereiro, por decisão conjunta com o Rei de Espanha, devido às tempestades que atingiram os dois países.

Temas: Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República Visita Oficial Madrid Espanha

Política

Marcelo Rebelo de Sousa faz última visita oficial esta semana a Madrid

Há 2h e 2min

Mau tempo: Governo com aval de Bruxelas para flexibilidade orçamental da UE nos apoios

Há 2h e 11min
03:35

"Sou defensor das contas controladas, mas não podemos ter contas controladas e um país a cair ao bocados"

Ontem às 23:15
27:05

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Ontem às 22:35
Mais Política

Mais Lidas

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

Ontem às 15:57

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

Ontem às 23:37

"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

Ontem às 12:23

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

Ontem às 21:17

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

Ontem às 17:03

Avião da TAP esteve "a segundos" de ter um acidente a alta velocidade em pleno voo

Ontem às 15:01

Avião com destino a Lisboa aborta descolagem quando já iniciava subida. "Foi um terror"

Ontem às 16:56

VÍDEO: filho de Francisco Rodrigues dos Santos entra em campo com Hjulmand

Ontem às 16:48

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

Ontem às 18:34

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

15 fev, 14:51

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

15 fev, 08:00

Morreu o ator Robert Duvall

Ontem às 18:13